Який курс долара закладуть в бюджет на 2021 рік: відповідь Шмигаля
В уряді вважають, що суттєвих підстав для різкої зміни курсу долара до кінця 2021 року поки немає. За прогнозами Кабміну, курс буде на рівні 27 – 28 гривень за одиницю американської валюти.
У бюджет закладуть курс на рівні 29 гривень за долар
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що у наступному році з курсом долара все буде добре. У бюджеті планують закласти курс на рівні 29 гривень за долар. Про це глава уряд повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.
До теми Долар чи євро: у якій валюті краще зберігати гроші 2020 року
Є вже макропрогноз: там закладено ріст ВВП на рівні 4,6 – 4,7%, порядку – 6% дефіцит держбюджету, курс валют закладається на рівні 29 гривень. Він навіть оптимістичніший за той, який маємо в цьому році,
– сказав Шмигаль.
Прогноз Мінекономіки
Зазначимо, що такої самої думки, як прем'єр-міністр дотримуються у Мінекономіки. У міністерстві раніше прогнозували, що до кінця року долар затримається на рівні 28 гривень. На таких же цифрах ціна за долар у гривнях протримається у 2021 році.
Які очікування Мінекономіки на 2020 рік?– середньорічний курс становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар);
– очікування щодо інфляції теж покращилися: у грудні її прогнозують на рівні 5,9%, замість раніше прогнозованих 11,6%;
– іноземні інвестиції в економіку України скоротяться у 2020 році на 1,5 – 2 мільярди доларів.
– Україна отримає від МВФ 3,5 мільярда доларів;
– приватні перекази у 2020 році зменшаться на 4,3% до 11,413 мільярда доларів.