В уряді вважають, що суттєвих підстав для різкої зміни курсу долара до кінця 2021 року поки немає. За прогнозами Кабміну, курс буде на рівні 27 – 28 гривень за одиницю американської валюти.

У бюджет закладуть курс на рівні 29 гривень за долар

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що у наступному році з курсом долара все буде добре. У бюджеті планують закласти курс на рівні 29 гривень за долар. Про це глава уряд повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Є вже макропрогноз: там закладено ріст ВВП на рівні 4,6 – 4,7%, порядку – 6% дефіцит держбюджету, курс валют закладається на рівні 29 гривень. Він навіть оптимістичніший за той, який маємо в цьому році,

– сказав Шмигаль.

Прогноз Мінекономіки

Зазначимо, що такої самої думки, як прем'єр-міністр дотримуються у Мінекономіки. У міністерстві раніше прогнозували, що до кінця року долар затримається на рівні 28 гривень. На таких же цифрах ціна за долар у гривнях протримається у 2021 році.