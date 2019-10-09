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      Якщо не відкликати законопроект 1210, то Україна зазнає катастрофічних наслідків, – експерти

      466 Читать новость на русском
      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / 5.ua

      Представники українського бізнесу вважають, що законопроект № 1210, який передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні, треба відкликати.

      За це висловилися голова Федерації металургів України Сергій Біленький і народний депутат України Муса Магомедов.

      "Поки ми не знайшли жодного компромісу ні в межах робочої групи, ні на засіданнях профільного комітету. Крім тих питань, які турбують гірничо-металургійний комплекс, цей законопроєкт має безліч інших претензій від інших учасників ринку. Тому я вважаю, що найкращим варіантом було б його відкликати", вважає Біленький.

      У разі ухвалення закону в нинішній редакції можливі катастрофічні наслідки як для підприємств, так і для економіки України в цілому, вважають експерти. На засіданні робочої групи з питань зміни рентних платежів було продовжено обговорення проєкту закону.

      Є рекомендації МВФ, є міжнародники. Залучити їх і після їхньої оцінки стану галузі, і в цілому, і в порівнянні роботи з міжнародними компаніями. Після цього зробити пропозицію щодо зміни податків, – заявив Магомедов.

      Раніше критичні зауваження щодо законопроєкту висловили в Європейській бізнес-асоціації та Американській торгівельній палаті.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки
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