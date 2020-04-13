Якщо Великдень мине спокійно, можна думати про послаблення карантину, – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що можна говорити про послаблення карантину вже з 10 травня за умови, якщо в Україні спокійно пройдуть Великодні свята та зменшиться кількість захворюваності.

На Вербну неділю Львів показав хороший результат, і на такий же сподівається і на Великдень – повідомив Садовий в ефірі 24 каналу.

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Він розповів, що міська влада збирала раду єпископів всіх конфесій, де спільно напрацювали правила, які вже показали позитивний результат. Кампанія із закликами залишатися вдома на свята й не тільки буде проводитися і впродовж цього тижня.

Якщо ми в України нормально пройдемо період Великодня, і впродовж наступних 14 днів не буде нових інфікованих у великій кількості, тоді можливо вже з 10 – 11 травня можна буде говорити про послаблення карантину. Але це тільки залежить від нас з вами,

– наголосив Садовий.

Він додав, що у Вербну неділю всі храми були порожні, і загалом у Львові, фактично, було найменше зауважень з боку поліції по всій Україні.

"В храмах людей не було, там були тільки священники. У 99% випадків площі перед храмами також були вільні від людей. Так, є випадки, де отці, можливо, не мали хорошої комунікації, і люди стояли на вулиці на відстані 2 метри один від одного. Це вже є вибір людини. Але як влада ми всіх закликаємо та наполягаємо – бути вдома. Тому що головне сьогдоні – не заразитися і не бути джерелом проблеми для інших людей", – підкреслив мер Львова.

Також він зазначив, що у Львові скеровують максимум зусиль на масове тестування всіх соціальних груп, а з 11 квітня тестують священників усіх конфесій.

"Я сам особисто вдома освячував лозу, наступної неділі будемо також вдома з родиною освячувати паски, подивимось службу по телебаченню", – підсумував Садовий та закликав українців також залишатися вдома на свята.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у Львові

124 людини інфіковані;

5 людей померли, 6 – одужали;

в лікарні перебувають 83 людини: 8 – в реанімації, 3 – на апаратах ШВЛ.



Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу