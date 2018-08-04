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Єдиний сміттєспалювальний завод в Україні закриють на ремонт

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Сміттєспалювальний завод "енергія" у Києві
Сміттєспалювальний завод "енергія" у Києві / wikipedia

З 15 серпня по 15 вересня єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія" закриють на щорічний ремонт. Завод розташований у Києві, його спеціально ремонтують напередодні опалювального сезону.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Заводу 30 років – це солідний вік для такого підприємства. Обладнання досить зношене, тому його потрібно регулярно перевіряти, ремонтувати та оновлювати. Попереду опалювальний сезон і ми маємо бути впевнені, що у нас усе устаткування готове до зими,
— зазначив директор заводу "Енергія" КП "Київтеплоенерго" Сергій Крикун.

Під час ремонту планують замінити металевий захист бункеру твердих побутових відходів, частини загального паропроводу та трубопроводи водного живлення котлів. Також замінять близько 20 метрів теплотраси, що йде від заводу в місто.

Сміттєспалювальний завод "Енергія" Це єдиний в Україні сміттєспалювальний завод. Щодоби він приймає та утилізує близько 750 тон твердих побутових відходів столиці, це понад 25% від загальної кількості сміття, яке щодоби виробляється в місті. Теплова енергія, яка утворюється на заводі в результаті спалювання відходів, забезпечує гарячим водопостачанням мешканців столичного масиву "Позняки".

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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