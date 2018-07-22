16:21
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 17°C
  • понеділок
    22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Єдиний в Україні сміттєспалювальний завод призупинив роботу: стала відома причина

449 Читать новость на русском
Сміттєспалювальний завод призупинив роботу
Сміттєспалювальний завод призупинив роботу / Фото з відкритих джерел

У неділю, 22 липня, єдине в Україні сміттєспалювальне підприємство, яке повноцінно функціонує – завод "Енергія" у Києві – офіційно призупинило приймання сміття. Причина – завод переходить у комунальну власність.

Про це повідомило "Київенерго" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Борги "Київенерго": чи отримають жителі Києва гарячу воду та тепло взимку

31 серпня 2018 року дія угоди київської влади з компанією припиняється. Тож підприємство припинило приймати сміття, оскільки запасів твердих побутових відходів, а це понад 10 тонн, вистачає для забезпечення планової роботи заводу до 31 липня 2018. А вже з першого серпня завод переходить в управління міської влади як об'єкт комунальної власності.


Київський сміттєспалювальний завод "Енергія"

17 років Київенерго постачало тепло для 70% киян – мова йде про централізоване опалення і гаряче водопостачання. А електроенергію – для усього Києва. Наразі столиця – єдине місто в Україні, де з побутового сміття виробляється і постачається у мережі теплоенергія.

 

Теги: Новини України Новини Києва комунальні послуги Київенерго
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
сьогодні, 16:01 20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей
Блог Соцмережі 231
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сьогодні, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 481
Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні, 10:00 Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 6369
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
сьогодні, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
Мустафа Найєм 321
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 1164
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські комуністи судитимуться з Євробаченням
 4 травня 2016 , 18:15
Кіберспорт по-українськи: найсильніші геймери країни зібрались у Києві
 17 квітня 2016 , 00:10
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук