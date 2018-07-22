Єдиний в Україні сміттєспалювальний завод призупинив роботу: стала відома причина

У неділю, 22 липня, єдине в Україні сміттєспалювальне підприємство, яке повноцінно функціонує – завод "Енергія" у Києві – офіційно призупинило приймання сміття. Причина – завод переходить у комунальну власність.

Про це повідомило "Київенерго" на своїй сторінці у Facebook.

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31 серпня 2018 року дія угоди київської влади з компанією припиняється. Тож підприємство припинило приймати сміття, оскільки запасів твердих побутових відходів, а це понад 10 тонн, вистачає для забезпечення планової роботи заводу до 31 липня 2018. А вже з першого серпня завод переходить в управління міської влади як об'єкт комунальної власності.



Київський сміттєспалювальний завод "Енергія"

17 років Київенерго постачало тепло для 70% киян – мова йде про централізоване опалення і гаряче водопостачання. А електроенергію – для усього Києва. Наразі столиця – єдине місто в Україні, де з побутового сміття виробляється і постачається у мережі теплоенергія.