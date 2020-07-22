Розмір єдиного соціального внеску можна зменшити в два рази. Однак для цього потрібно збільшити загальну кількість платників податку і дочекатися ситуації економічного зростання.

Про те, як можна досягти зменшення ЄСВ, аби це не спричинило краху економіки держави, розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Потенціал для зниження податків

За словами Петрашка, потенціал у зближенні податків дуже великий, однак для цього потрібно "виводити людей із тіні".

Ми розуміємо, що якби у нас ЄСВ платило би 20 мільйонів людей, а у нас офіційно 23 мільйони людей працездатного віку, то були б кардинально інші цифри і була б можливість зниження ЄСВ у 2 рази,

– сказав він.

Петрашко вважає, що зниження ЄСВ варто піднімати у час, коли економіка зростає. За його словами, з іншої сторони, є цілі кластери бізнесу, де є ФОПи, які платять менше. "У нас Україна зараз по бізнесу розділена на дві частини. Ті, які активно платять податки, і ті, хто менш активно це робить", – сказав він.

Сприяння підприємцям

Міністр економічного розвитку каже, що держава сприятиме розвитку підприємництва в Україні. Особисто він висловився за максимальну лібералізацію стосунків і створення умов: кредитування, мінімум державного втручання в бізнес. Однак у свою чергу підприємці повинні йти на "дзеркальні кроки".

Ми надамо вам всі можливості, але з вашої сторони, ми будемо контролювати декілька простих базових речей: сплату ЄСВ та ПДВ, по суті, це дві найголовніші речі,

– підкреслив Петрашко.

Зазначимо. Мінімальний розмір ЄСВ за місяць в Україні у 2020 році – 1 039 гривень, максимальний – 15 585 гривень. Оскільки, зміна мінімалки протягом 2020 року не передбачається, то мінімум і максимум ЄСВ залишається на цьому рівні.