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      ЄЦБ підтримає економіку єврозони 750 мільярдами євро

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      ЄЦБ підтримає економіку єврозони / rbc.ua

      Європейський центральний банк ухвалив рішення запустити програму, яка допоможе підтримати економіку єврозони у час пандемії коронавірусу. На це планують витратити 750 мільярдів євро.

      Про фінансову підтримку країн ЄС повідомляє пресслужба Європейського центрального банку.

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      ЄЦБ ухвалив рішення про запуск програми з викупу цінних паперів приватного і державного сектора на суму в 750 мільярдів євро,
      – йдеться в повідомленні.

      У такий спосіб банк збирається підтримати економіку єврозони, яка сповільнила зростання через поширення коронавірусу.

      Програма розрахована до кінця 2020 року.

      Що відомо про Європейський центральний банк? Центральний банк єврозони, зони де в обігу перебуває валюта євро. Є головним елементом Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ). Виконує основні функції, радить національним державам та наддержавним органам щодо господарчої оцінки ухвали законів та інших правових норм. А також висловлює свою думку щодо грошової та цінової політики відповідним органам.

      Зверніть увагу! У Міжнародному валютному фонді заявили про готовність мобілізувати 1 трильйон доларів для допомоги країнам, охопленим Сovid-19. Гроші насамперед планують виділити країнам, що розвиваються та країнам-членам із низькими доходами під нульову ставку.

      Основне про коронавірус у світі

      • Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч. 
      • Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії. Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу.
      • Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.
      • В Україні зареєстровано 16 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні. 

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Гроші Євросоюз
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