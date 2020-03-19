ЄЦБ підтримає економіку єврозони 750 мільярдами євро

Європейський центральний банк ухвалив рішення запустити програму, яка допоможе підтримати економіку єврозони у час пандемії коронавірусу. На це планують витратити 750 мільярдів євро.

Про фінансову підтримку країн ЄС повідомляє пресслужба Європейського центрального банку.

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ЄЦБ ухвалив рішення про запуск програми з викупу цінних паперів приватного і державного сектора на суму в 750 мільярдів євро,

– йдеться в повідомленні.

У такий спосіб банк збирається підтримати економіку єврозони, яка сповільнила зростання через поширення коронавірусу.

Програма розрахована до кінця 2020 року.

Що відомо про Європейський центральний банк? Центральний банк єврозони, зони де в обігу перебуває валюта євро. Є головним елементом Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ). Виконує основні функції, радить національним державам та наддержавним органам щодо господарчої оцінки ухвали законів та інших правових норм. А також висловлює свою думку щодо грошової та цінової політики відповідним органам.

Зверніть увагу! У Міжнародному валютному фонді заявили про готовність мобілізувати 1 трильйон доларів для допомоги країнам, охопленим Сovid-19. Гроші насамперед планують виділити країнам, що розвиваються та країнам-членам із низькими доходами під нульову ставку.

Основне про коронавірус у світі

Станом на 19 березня у світі зареєстрували понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч.

зараження коронавірусом, 85 тисяч людей – одужали. Померли – майже 9 тисяч. Найбільше інфікованих – у Китаї та Італії . Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу.

та . Однак за останню добу (18 березня) у Китаї не зареєстрували жодного нового випадку зараження, натомість в Італії – пік поширення коронавірусу. Для обмеження поширення інфекції низка країн вже ввела відповідні заходи – перекрила кордони, зупинила авіасполучення та оголосила режим надзвичайного стану.

В Україні зареєстровано 16 випадків захворювання коронавірусом, два з них летальні.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу