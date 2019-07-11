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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      З 1 вересня школярі носитимуть світловідбивні жилети

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      Володимир Гройсман представив зразок жилета
      Володимир Гройсман представив зразок жилета / Урядовий портал

      З 1 вересня учні 1-4 класів повинні будуть носити спеціальні світловідбивні жилети. Усе Задля більшої безпеки на дорогах. Жилети будуть індивідуальними та безкоштовними.

      Забезпечити школярів жилетами вирішили ще навесні під час всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже продемонстрував зразок такого жилета батькам, що зібралися в Києві на обговорення ініціативи "Чужих дітей не буває".

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      Всі учні мають бути зі спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітною в темну пору доби. Треба створити систему захисту дітей. Питання безпеки на дорогах тут має надважливе значення,
      – сказав Гройсман.

      Як працює світловідбивний жилет?Світловідбивний жилет обладнаний сірою стрічкою, яка має властивість відбивати промені світла в точки з найменшим розсіюванням. Правила, пов'язані з носінням жилета під час дорожнього руху, були схвалені багатьма країнами: Австрія, Хорватія, Чеська Республіка, Фінляндія, Іспанія, Португалія, Італія, Чорногорія та Словаччина.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Діти і неповнолітні Володимир Гройсман Нові правила дорожнього руху Освіта
      Джерело: 24 канал
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