З бойовою гранатою і пістолетом п'яний чоловік чіплявся до людей у Києві: фото

У Дніпровському районі Києва спецпризначенці затримали чоловіка, у якого виявили гранату і травматичний пістолет зі стертими номерами.

Інцидент трапився пізно ввечері у п'ятницю, 30 березня, інформує прес-служба поліції Києва.

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Наряд правоохоронців помітив на вигляд нетверезого чоловіка у Дніпровському районі столиці.

Як розповів командир полку поліції особливого призначення, наряд отримав виклик про те, що на бульварі Перова біля іномарки BMW п'яний чоловік чіпляється до людей.

Під час огляду у нього в кишенях куртки виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, та травматичний пістолет із затертими номерами.

На місце викликали вибухотехніків і слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію.

Попередня експертиза показала, що вилучена граната є бойовою.

Чоловіка затримали. Ним виявився 40-річний житель Київщини.

Проти нього відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.