З осені реальне зростання тарифів на залізничні перевезення досягло 40%

З 31 жовтня минулого року по 28 липня 2018 року реальне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення досягло рекордних 40%.

Про це йдеться в листі голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, передає Мінпром.

З 28 липня 2018 року видатки вантажоперевізників по використанню вагонів "Укрзаліниці" виросли сумарно на 3,4 млрд грн в розрахунку на рік, що разом з індексацією залізничного тарифу на 15% з 31 жовтня 2017 року, збільшує витрати вантажоперевізників на рекордні 40% менше ніж за останні 10 місяців,

– наголошується в документі, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

Д.Олійник нагадав, що 19 лютого була змінена процедура визначення плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", що призвело до різкого збільшення витрат вантажоперевізників на 6,5 млрд грн в рік в розрахунку на рік.

Також з 28 липня ставки на використання власних вагонів "Укрзалізниці" були підвищені з 542 грн на добу без ПДВ до 600 грн на добу без ПДВ. За розрахунками профільної асоціації, це збільшило витрати вантажоперевізників орієнтовно на 1 млрд грн на рік.

"Крім того 28 липня 2018 року було введено так званий "Тдод", що відповідно пункту 2.4 Правил обчислення термінів доставки вантажів, передбачає збільшення вартості розрахунку на використання вагонів "Укрзалізниці" на одну додаткову добу, які даються на операції, які пов'язані з відправлення і прибуттям, виключно тільки вантажу. Введення "Тдод" в кількості не менше однієї доби збільшує вартість вагонів "Укрзалізниці" ще орієнтовно на 1,2 млрд грн в рік. Тобто введення даного коефіцієнта дає більший ріст витрат вантажоперевізників, ніж саме збільшення вартості користування вагонами", – акцентує Дмитро Олійник.

Глава ФРУ підкреслив, що з 28 липня для розрахунку плати за перевезення в вагонах "Укрзалізниці" коефіцієнт "Тдод" застосовується як для вантажного, так і для порожнього рейсу. Тобто плюс дві доби, що збільшило витрати вантажоперевізників орієнтовно ще на 1,2 млрд грн в рік.

Федерація роботодавців висловила впевненість, що таке різке збільшення вартості вантажних залізничних перевезень дуже негативно впливає на конкурентоспроможність промислового сектора України.

Асоціація відзначає, що крім негативного впливу на конкурентоспроможність українських підприємств "Тдод" не відповідає чинному законодавству України і має ознаки зловживання монопольним становищем.

"З огляду на вищесказане, Федерація роботодавців України звертається до Вас з проханням застосовувати коефіцієнт "Тдод" тільки за використання вагона під час перевезення вантажу (без подвоєння), коли витрачається час на оформлення документів при прийомі вантажу і його відправці, тобто використовувати в коефіцієнті "Тдод" тільки одну добу", – йдеться в листі глави ФРУ керівнику "Укрзалізниці".