Через два тижні в Антарктиду вирушить експедиція з України
Стало відомо, коли українські науковці відправляться досліджувати землю, воду та повітря на льодовиковому материку.
Про це повідомляє ТСН.
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12 науковців з України за два тижні вирушать в Антарктиду. Це вже 23 експедиція з України, базуватимуться учені на станції імені Вернадського та досліджуватимуть землю, воду та повітря. Залишаться вони там на цілий рік. Експедиція обійдеться в 31,5 млн гривень.
"Це 140 тонн палива, річний запас харчів, перевезення цього всього в Антарктиду і перевезення людей", – пояснив суму видатків очільник національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Джерело: 24 Канал
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