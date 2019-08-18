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      За ким полюють роботодавці: список найбільш затребуваних професій в Україні

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      10 професій з найбільшим попитом в Україні
      10 професій з найбільшим попитом в Україні / Buki

      Українські роботодавці найбільше шукають працівників без вищої освіти. Великий попит мають продавці-консультанти, робочі на виробництвах та працівники без кваліфікації.

      Якщо говорити про кількість вакансій у великих містах, то це, зазвичай, універсальні професії, які не потребують вищої освіти: продавці, прибиральники, охоронці офіціанти тощо, повідомила HR-експерт сайту Rabota.ua Тетяна Пашкіна в інтерв'ю агентству Українські новини

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      ТОП-10 професій з найбільшим попитом в Україні виглядає так:

      1. Продавець-консультант (середня очікувана зарплата – 8,4 тисячі гривень);
      2. Виробництво: робочі спеціальності (14,4 тисячі гривень);
      3. Робота без кваліфікації – прибиральники, пакувальники, посудомийники тощо (9,9 тисячі гривень);
      4. Бухгалтер (11,6 тисячі гривень);
      5. Водій (14,5 тисяч гривень);
      6. Кухар, шеф-кухар (14,4 тисячі гривень);
      7. Офіціанти, бармени, хостесс (9,5 тисяч гривень);
      8. FMCG: торгові, регіональні представники (13,4 тисячі гривень);
      9. Інтернет-маркетинг, SEO, інтернет (17 тисяч гривень).
      10. Складське господарство (11,65 тисячі гривень).

      Також на сайті опублікували такий же ТОП для вакансій столиці. Пашкіна зазначила, що лише 4 професії із загального переліку потребують вищої освіти. Найчастіше такі вакансії можна зустріти в Києві. Мова про бухгалтерів, веб-розробників, інтернет-маркетологів і торгових представників.


      ТОП найбільш затребуваних професій України та Києва / Інфографіка Rabota.ua

      Раніше сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua порахував, скільки фахівці робочих спеціальностей заробляють в Україні. Виявилось, що українські фірми на багатьох спеціальностях не поступаються польським за рівнем зарплат.


      Топ робочих спеціальностей в Україні з високим заробітком / Інфографіка 24 каналу 

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