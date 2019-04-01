За комунальні послуги у лютому 2019 нарахували 21 мільярд: скільки українці змогли сплатити

Заборгованість за житлово-комунальні послуги протягом лютого 2019 року зросла на майже 7 мільярдів гривень і досягла позначки у 69,4 мільярда. При цьому близько 15 мільярдів українці сплатили.

Заборгованість українців зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року зросла на 6,8 мільярда гривень. Для порівняння: за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 мільярда гривень. Протягом одного місяця 2019 року борг виріс на третину від суми за увесь минулий рік. Про це повідомила Державна служба статистики України.

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У лютому 2019 року населення країни сплатило 14,6 мільярда гривень, що становить менш за 70% від необхідної суми (нарахували до оплати 21 мільярд гривень). При цьому в середньому кожна українська родина повинна була сплатити за комунальні послуги понад 2 тисячі 600 гривень (нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні наразі 4173 гривні).

За що заборгували найбільше, а за що найменше?

• Природний газ: 33 мільярди гривень.

• Централізоване опалення та постачання гарячої води: 22 мільярди.

• Електроенергія: 6,1 мільярда.

• Утримання будинків та прибудинкових територій: 4,4 мільярда.

• Централізоване постачання холодної води та водовідведення: 3,3 мільярда.

• За вивезення побутових відходів: 600 мільйонів гривень.

До слова, субсидії на оплату комунальних послуг у лютому отримували 3 мільйони 735 тисяч 100 сімей. Середній розмір субсидії становив 998,6 гривні. Однак це не сприяло зменшенню заборгованості.

Повний експрес-звіт Держстату від 1 квітня 2019 року: документ