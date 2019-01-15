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      За підпал у Києво-Печерській лаврі поліція затримала молодого безхатька: фото

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      Поліція затримала підозрюваного у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври
      Поліція затримала підозрюваного у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври / Фото з Facebook

      Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври.

      Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко у своєму Facebook.

      Читайте також: Пожежу у Києво-Печерській лаврі повністю загасили

      Підозрюваного затримали. Це – 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Перебуваючи у стані сп’яніння, він підпалив матраци, які були у будівлі,
      – розповів правоохоронець.

      За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив 400 метрів квадратних площі, проте церковні цінності не зазнали пошкоджень.

      "Мотиви злочину не повязані з релігійними переконаннями", – додав Крищенко.

      Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (підпал) ККУ. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Нагадаємо, 14 січня на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу. Рятувальники ліквідовували пожежу близько 3 годин.

      Представник УПЦ МП, глава інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ Климент розповів, що перед тим, як у Києво-Печерській лаврі почалася пожежа, в одну з будівель монастирського комплексу проник невідомий чоловік.

       

      Теги: Новини Києва Новини України Поліція Релігія Пожежа
      Джерело: 24 канал
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