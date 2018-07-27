За Rolls-Royce, записаний на 74-річну бабусю, начальниця митниці отримала кримінальну справу

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

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Одразу після публікації розслідування про фантастичні статки родичів чиновниці, юристи звернулись до правоохоронців. За кілька тижнів у відповідь надійшло повідомлення про відкриття кримінального провадження за статтею 368-2 ("Незаконне збагачення").



Повідомлення про відкриття кримінального провадження

Нагадаємо, це вже не перше провадження для начальниці митного пункту Львівської митниці Олесі Заброварної. Зокрема, вона не вказувала в декларації мамину машину і 9 об’єктів нерухомості, аж поки проти неї не порушили провадження за фактом декларування недостовірних відомостей.

Згідно з матеріалами справи, у своїх деклараціях за 2015-2016 роки митниця не вказала, що володіє 1/3 будинку площею 386 квадратних метрів і 515-метровим нежитловим приміщенням у Львові. У декларації за 2017 рік, поданій через два місяці після публікації, Заброварна вже вказала обидва об’єкти.

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Також вона довнесла 1/3 гаража площею 34 квадратних метрів і згадала, що її чоловік володіє 303-метровим нежитловим приміщенням і 5 коморами загальною площею 91 квадратних метрів. Окрім цього, митниця згадала, що вже п’ятий рік користується автомобілем Audi Q5 2012 року виробництва, записаним на її 67-річну матір Лідію Дорош.

Олеся Заброварна володіє 450-метровим будинком у Львові, а її чоловік – трьома квартирами площею 198, 183 і 104 квадратних метрів. Окрім цього, у 2017 році митниця задекларувала майже 1,5 мільйони гривень готівки. Хоча, згідно з деклараціями, офіційний дохід родини у 2015-2017 роках складала лише її зарплатня.