Забудова Протасового Яру у Києві: що про це треба знати

На ще одну резонансну забудову у Києві стало більше. Мешканці Солом'янського району столиці виступили проти забудови зеленої зони у Протасовому Яру черговими висотками.

Чим відомий Протасів Яр?Це історична місцевість у Солом'янському і частково Голосіївському районах Києва. Тут чимало зелених зон і однойменний гірськолижний спуск.

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Що треба знати про конфлікт?

1 травня на ділянці між вулицями Амосова та Протасів Яр у Солом'янському районі компанія забудовник "Дайтона-Груп" почала встановлювати бетонну загорожу.

На місці лісу планують звести три багатоповерхові вежі, які стануть новим житлово-офісним комплексом Tourbillon, квартири у яких вже можна відшукати на сайтах з пошуку нерухомості.



Проект ЖК, який планують збудувати у Протасовому Яру

Мінімальна ціна за метр квадратний – 24 064 гривні, а 1-кімнатна квартира обійдеться у щонайменше 1 мільйон гривень.

Місцеві мешканці та активісти виступили проти вирубки дерев та забудови на місці зелених насаджень.

Юрист Сергій Мельниченко, який виступає проти забудови, наголошує, що ця ділянка призначена для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, а будівництво житлових висоток тут не є законним.



Ділянка у Протасовому Яру не призначена для житлової забудови

1 травня монтувати бетонну огорожу представникам забудовника допомагали молодики спортивної зовнішності.



Представникам забудовника допомагали "тітушки"//Фото: lb.ua

2 травня конфлікт навколо резонансної забудови переріс у сутички.

Противники будівництва, аби привернути увагу громадськості вдались до протесту на проїжджій частині.



Кияни протестували проти забудови Протасового Яру//Фото: dtp.kiev.ua

Протест проти забудови Протасового Яру у Києві: дивіться відео

3 травня комісія КМДА з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва рекомендувала забудовнику призупинити будівельні роботи. У КМДА пропонують перевірити межі ділянки та встановлення паркану відповідно до дозвільних документів.

4 травня кияни знову зібрались на мирну акцію протесту.

Проте без сутичок не обійшлось. Поліція, за словами очевидців, не втручалась в те, що відбувалось.

Пізніше противники забудови зеленої зони знову перекривали проїжджу частину, безперервно ходячи пішохідним переходом.

На акції проти забудови на Протасовому Яру в Києві перекрили трасу pic.twitter.com/d75wI6Vepu — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 травня 2019 р.

5 травня з'явилась реакція забудовника "Дайтон Груп" щодо конфлікту навколо будівництва у Протасовому Яру.

У компанії запевняють, що мають усі необхідні дозвільні документи, діють в межах українського законодавства і готові відстоювати свої інтереси в судовому порядку. У забудовника стверджують, що на ділянці відведеній під забудову чимало дерев уже перебувають в аварійному стані, а проект ЖК передбачає "зберегти існуючі зелені насадження, а також висадити нові".

Потенційних покупців ще не збудованого ЖК приваблюють яскравими візуалізаціями. Поруч з житловими хмарочосами обіцяють ландшафтний парк площею 25 тисяч метрів квадратних.