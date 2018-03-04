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Зачистка наметового містечка під Радою: журналісти з'ясували неочікувану деталь

22041 Читать новость на русском
Зачисткою наметового містечка під Радою займався не екс-
Зачисткою наметового містечка під Радою займався не екс-"Беркут", а тактичний підрозділ поліції / Соцмережі

Зачистка наметового містечка під Верховною Радою, або, як наполягають це називати правоохоронці, слідчі дії, відзначилася неабиякою жорстокістю з боку силовиків. До слова, їхню підготовку фінансували західні партнери.

Як підкреслює ресурс INSIDER у своєму матеріалі, до таких дій вдавався не колишній "Беркут", із якого тепер складається "Поліція особливого призначення", а тактичний підрозділ поліції — на підготовку якого, в тому числі правозахисні тренінги, дали чималі кошти західні партнери.

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Зазначається, що унаслідок всього цього, постраждали не лише мітингувальники, які зазнали травм голови, а деяких виводили із закривавленими обличчями, і серед них була щонайменше одна жінка, а й деякі журналісти: фотокореспондент "Радіо Свобода" Сергій Нужненко отримав від поліцейського струмінь газу в обличчя, Богдана Кутєпова із "Громадського" побили ногами, а кореспондента ресурсу виштовхали стусанами за периметр, погрожуючи газовим балоном.

"Також сумнівним є момент із застосуванням брандспойтів із холодною водою для гасіння барикади та підпаленої палатки. Під струмінь потрапили і деякі активісти — не найприємніші відчуття за температури -7 та сильному снігопаді. В результаті частину табору було зруйновано вщент, а його мешканців розвезли по райвідділках в автозаках", – додають журналісти.

Нагадаємо, уранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка проводити слідчі дії. У підсумку між силовиками та протестувальниками сталися сутички, внаслідок чого декількох осіб було затримано та поранено.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Сутички Верховна Рада Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня
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