Загорілася школа у Києві, дітей довелось евакуювати: відео інциденту

У Києві горіла школа, 303 ліцей, що на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі. Внаслідок загоряння дітей екстрено евакуювали.

Вогонь спалахнув у кімнаті шкільного слюсаря.

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Проте займання вдалося швидко загасити самотужки, ще до прибуття рятувальників. Ніхто не постраждав.

Загорілося сміття у підсобному приміщенні слюсаря ліцею. І ще до прибуття рятувальних підрозділів працівники самостійно загасили цю пожежу. Підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі не залучалися,

– зазначила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага журналістам 24 каналу.



