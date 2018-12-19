Загорілася школа у Києві, дітей довелось евакуювати: відео інциденту
У Києві горіла школа, 303 ліцей, що на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі. Внаслідок загоряння дітей екстрено евакуювали.
Вогонь спалахнув у кімнаті шкільного слюсаря.
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Проте займання вдалося швидко загасити самотужки, ще до прибуття рятувальників. Ніхто не постраждав.
Загорілося сміття у підсобному приміщенні слюсаря ліцею. І ще до прибуття рятувальних підрозділів працівники самостійно загасили цю пожежу. Підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі не залучалися,
– зазначила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага журналістам 24 каналу.
Джерело: 24 канал
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