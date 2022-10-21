Можуть готувати військові дії проти Литви та Польщі, – військовий експерт про загрозу з Білорусі

Росія намагається збільшити масштаб ескалації на країни ЄС та НАТО. У цьому Кремль намагається реалізувати прихований геополітичний мотив.

Росія використовуватиме Білорусь як плацдарм для можливих агресивних планів та тиску проти країн Заходу. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Білоруська загроза

Експерт зазначив, що Росія може справді готувати передумови для подальших дій і безпосередньої ескалації з країнами ЄС та НАТО.

Це дуже помітно. На мою думку, враховуючи ту агресивність і рівень ескалації, яких дотримується Путін і Кремль, вони можуть готувати безпосередньо військові дії проти Литви та Польщі. Мета цього – через територію Польщі відрізати забезпечення й логістичне постачання зброї до України,

– пояснив фахівець.

За його словами, на сьогодні концентрація білоруських військ спрямовується до кордонів Литви й в планах російсько-білоруських зведених підрозділів може бути бажання зробити це на кордоні з Польщею, що вже анонсували.

"Ті підрозділи білоруських військ, які були на кордоні з Рівненською областю, їх виводять на ротацію, щоб об'єднувати з російським контингентом військ й зробити їх під спільною координацією та командуванням Росії. Вони переводяться у стан бойової готовності до кордонів Польщі та Литви", – додав аналітик.

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На його думку, сплеск військової активності безпосередньо на кордонах з Литвою та Польщею може свідчити про бажання Кремля реалізувати "рожеві мрії" про домовленості з Заходом щодо світового порядку і світового панування.

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Чи зможе Росія "перерізати" логістику

Оглядач вказав, що росіянам не вдасться перебити логістику через територію України, тому що Україна "не гаяла час і зміцнювала кордон" з Білоруссю.

"У нас були неодноразові військові навчання, ми замінували всі шляхи з Білорусі, створили фортифікаційні споруди. Слід розуміти, що в Україні білоруським напрямком опікується командувач Об'єднаних сил генерал Наєв, який створював лінію захисту на Донбасі, яку до сьогодні рашисти в деяких місцях не можуть пройти. Тому бити просто по тій лінії безглуздо", – підкреслив експерт.

За його словами, Путін на сьогодні "підвищує градус напруженості та рівень ескалації".

Він це робить для того, щоб вийти хоча б на якісь перемовини з Заходом або бодай спробувати вийти з міжнародної ізоляції й говорити про новий рівень міжнародної безпеки. Білорусь він розглядає з точки зору "тарану", який дасть йому можливість виходити на перемовини з Заходом, однак Путін традиційно робить багато помилок,

– переконаний оглядач.

На його думку, глава Кремля не враховує того, що "множити хаос та війну можна досить довго, а "пожинати плоди" і намагатися її контролювати – у цьому можуть виникати проблеми".

"Але те, що вони шукають шляхи для ескалації, розміщуючи російські війська на кордонах країн НАТО – це вже стає очевидним", – додав Мусієнко.

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Чи пришвидшить це кінець Росії

Фахівець переконаний, що Путін переконаний у спроможності контролювати хаос, але це насправді дуже складно, тому що війна може перейти на територію Росії.

Для цього є багато підстав, щоб так вважати, тому що ми бачимо перші паростки. Але він продовжує вперто поширювати простір ескалації, чим хоче перевірити готовність НАТО. Але натівська готовність зрозуміла: президент США озвучив її, що НАТО захищатимуть кожен дюйм натівської території,

– зауважив аналітик.

Він констатував, що Путін хоче використати єдиний козир, який є у нього в рукаві – це шантаж ядерною зброєю.

"Путін на це розраховує. Це сумнівно, тому що ми бачимо готовність Заходу протидіяти цьому, тому це може лише прискорити крах путінського режиму й поширення війни на територію Росії", – резюмував Мусієнко.

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