Бізнес-центр "Леонардо", в якому погрожують підірвати банк, повністю евакуювали
У будівлі бізнес-центру "Леонардо", де терорист захопив банк, провели повну евакуацію людей. Споруду оточили поліція, Нацгвардія та ДСНС.
На вулиці Володимирській у Києві провели евакуацію людей із захопленого терористом бізнес-центру, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на генерального директора компанії Quinn Properties Ukraine Ростислава Левінзона.
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Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуйовано, він оточений силами поліції, Національної гвардії й Державної служби з надзвичайних ситуацій,
– заявив Левінзон.
Однак не уточнив, яка ситуація з прилеглими будівлями.
Що відомо про Quinn Group?Є власником першої фази БЦ "Леонардо". У ньому розміщене відділення Universal Bank, яке й захопив терорист. До слова, власником другої фази є "Еста Холдинг", що входить до групи СКМ Ріната Ахметова.
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Захоплення банку в Києві: що відомо
- Приблизно о 12 годині 3 серпня в приміщення Universal Bank, що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, прийшов чоловік. Він заявив, що у сумці має вибухівку.
- Зловмисник наказав викликати поліцію.
- Він вимагає виходу у прямий ефір на українському телебаченні.
- Працівники банку покинули приміщення, у заручниках залишилась керівник відділення.
- Терористом виявився 32-річний громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахманович.