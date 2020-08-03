У будівлі бізнес-центру "Леонардо", де терорист захопив банк, провели повну евакуацію людей. Споруду оточили поліція, Нацгвардія та ДСНС.

На вулиці Володимирській у Києві провели евакуацію людей із захопленого терористом бізнес-центру, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на генерального директора компанії Quinn Properties Ukraine Ростислава Левінзона.

Читайте також У Києві терорист прийшов у банк, імовірно, з вибухівкою: поліція почала спецоперацію

Бізнес-центр "Леонардо" повністю евакуйовано, він оточений силами поліції, Національної гвардії й Державної служби з надзвичайних ситуацій,

– заявив Левінзон.

Однак не уточнив, яка ситуація з прилеглими будівлями.

Що відомо про Quinn Group? Є власником першої фази БЦ "Леонардо". У ньому розміщене відділення Universal Bank, яке й захопив терорист. До слова, власником другої фази є "Еста Холдинг", що входить до групи СКМ Ріната Ахметова.

Зверніть увагу Захоплення банку в Києві: терористом виявився громадянин Узбекистану – фото

Захоплення банку в Києві: що відомо