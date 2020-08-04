Захоплення банку в Києві: Сухробу Карімову оголосили про підозру
Сухробу Карімову, що погрожував підірвати відділення "Універсал банку" у Києві, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відповідне клопотання вже подали до Печерського райсуду Києва.
Про це інформує пресслужба прокуратури Києва. Там додають, що наразі слідство намагається встановити мотиви скоєння злочину.
До теми Захоплення банку в Києві: яке покарання загрожує терористу Карімову
Громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей,
– мовиться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюють слідчі головного управління СБУ в Києві та Київській області.
Зауважимо, що прокурори, найімовірніше, проситимуть для Карімова безальтернативне взяття під варту на 2 місяці.
Захоплення відділення банку в БЦ "Леонардо": що відомо
- Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.
- Туди близько 12:00 прийшов чоловік, який погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно з ним залишилася керівниця відділення банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.
- Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ.
- Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Приміром, він вимагав "вбити" російського президента Володимира Путіна.
- Правоохоронці взяти штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та схопили терориста.