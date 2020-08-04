Сухробу Карімову, що погрожував підірвати відділення "Універсал банку" у Києві, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відповідне клопотання вже подали до Печерського райсуду Києва.

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва. Там додають, що наразі слідство намагається встановити мотиви скоєння злочину.

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Громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом в приміщенні банку у центрі Києва, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей,

– мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Зауважимо, що прокурори, найімовірніше, проситимуть для Карімова безальтернативне взяття під варту на 2 місяці.

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