Терорист Сухроб Карімов, який погрожував підірвати "Універсал банк" у бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, не вимагав грошей. Він відразу по приходу в банк попросив викликати поліцію та журналістів. При цьому повідомив: має в сумці зброю та вибухівку. Щоправда, свій "арсенал" він нікому не показував.

Зайшов Карімов до приміщення банку приблизно о 12:00. Про це журналістам розповіла його заручниця, працівниця банку Наталя Чучупак. Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Klymenko Time.

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Жінка виглядала спокійною та віджартовувалася на деякі запитання. Вона зауважила, що має дуже стресостійку роботу та додала: змогла відразу знайти підхід до Карімова.

Він близько 12 години прийшов, сказав, що треба викликати поліцію, бо в нього бомба. Зброю не показував, я взагалі спочатку подумала, що це жарт,

– наголосила вона.

Водночас, заручниця додала: терорист просив викликати поліцію і журналістів, а про гроші не говорив нічого. Інформація про те, що Карімов нібито вимагав 40 тисяч гривень – неправда.



Заручниця Наталя Чучупак – начальниця відділення "Універсал банку" / Скриншот із відео "Бабеля"

"Спершу він був більш агресивним, але ми з ним спілкувалися, говорили про погоду, зірки, тварин", – додала заручниця, яка представилась Наталею.

Вона зауважила, що все робила згідно з інструкцією, а також уточнила, що окремої охорони в банку немає, а є лише охорона бізнес-центру. Втім, викликати її жінка не мала змоги.

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