Спершу подумала, що це жарт, – заручниця про захоплення банку у Києві
Терорист Сухроб Карімов, який погрожував підірвати "Універсал банк" у бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, не вимагав грошей. Він відразу по приходу в банк попросив викликати поліцію та журналістів. При цьому повідомив: має в сумці зброю та вибухівку. Щоправда, свій "арсенал" він нікому не показував.
Зайшов Карімов до приміщення банку приблизно о 12:00. Про це журналістам розповіла його заручниця, працівниця банку Наталя Чучупак. Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Klymenko Time.
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Жінка виглядала спокійною та віджартовувалася на деякі запитання. Вона зауважила, що має дуже стресостійку роботу та додала: змогла відразу знайти підхід до Карімова.
Він близько 12 години прийшов, сказав, що треба викликати поліцію, бо в нього бомба. Зброю не показував, я взагалі спочатку подумала, що це жарт,
– наголосила вона.
Водночас, заручниця додала: терорист просив викликати поліцію і журналістів, а про гроші не говорив нічого. Інформація про те, що Карімов нібито вимагав 40 тисяч гривень – неправда.
Заручниця Наталя Чучупак – начальниця відділення "Універсал банку" / Скриншот із відео "Бабеля"
"Спершу він був більш агресивним, але ми з ним спілкувалися, говорили про погоду, зірки, тварин", – додала заручниця, яка представилась Наталею.
Вона зауважила, що все робила згідно з інструкцією, а також уточнила, що окремої охорони в банку немає, а є лише охорона бізнес-центру. Втім, викликати її жінка не мала змоги.
Розповідь заручниці Наталі про події у банку: відео
Що відомо про захоплення банку у Києві: коротко
- Інцидент трапився вдень 3 серпня в приміщенні "Універсал банку", що розташований у бізнес-центрі "Леонардо" у Києві.
- Туди прийшов чоловік, який погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно з ним залишилася керівниця банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.
- Вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ.
- Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Приміром, він вимагав "вбити" російського президента Володимира Путіна.
- О 14:50 правоохоронці взяти штурмом приміщення банку, звільнили заручницю та захопили терориста.