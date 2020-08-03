Хто такий Сухроб Карімов: що відомо про терориста, який захопив банк у Києві
У Києві 3 серпня 32-річний уродженець Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення "Універсал банку" у ТЦ "Леонардо". Чоловік повідомив, що у нього є вибухівка, та вимагав допустити до нього ЗМІ. Під час спецоперації Карімова затримали. Що відомо про зловмисника – читайте у матеріалі 24 каналу.
Карімов працював у Києві офіціантом
Сухроб Карімов народився у 1988 році в Узбекистані. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Детально Спецпризначенці затримали київського терориста: подія відбулася в прямому ефірі
Як зазначив у фейсбуці блогер Олександр Довгий, Карімов працював офіціантом в одному з київських закладів. Також чоловік начебто не гребував дешевими наркотиками. Майбутній терорист проживав у хостелах, проте звідти його виганяли.
За попередньою інформацією, чоловік був одруженим. У нього є діти.
Карімов у соцмережах закликав вбити політиків
У соцмережах Карімов був доволі агресивним. Він закликав до джихаду, а також був налаштований проти політиків.
Обьявляю джихад – убей неверного,
Убей всех, кого только знаешь
Начни с Кадырова – я в рот его е**л
Убей Путина – убей эту мразь
Убей шейха – издевайся над ним
Убей Елизавету – псведокоролеву Англии
Убей всех политиков – неважно какая страна
Убей всех судей и прокуроров
Убей все, кто мешает жить,
– писав Карімов у соцмережах.
Карімов представився "Святим Духом"
Коли журналісти кількох телеканалів увійшли у приміщення "Універсал банку", Карімов представився як "Я – Святий Дух, Господь Бог". А на запитання про мотивацію своїх дій відповів: "А Вас усе влаштовує в житті? Та все не так, люди".
Карімов працював у Києві офіціантом / Фото з соцмереж Сухроба Карімова
Чоловікові – 32 роки / Фото з соцмереж Сухроба Карімова
Захоплення банку в Києві: коротко
- Зранку 3 серпня невідомий чоловік прийшов в "Універсал банк", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві й погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно залишилася керівниця банку.
- Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.
- Спершу єдиною вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ. Далі він просив про 40 тисяч гривень. Ще однією вимогою були кава й сигарки.
- Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Він вимагав затримати представників влади.
- Силовики одразу ж влаштували спеціальну операцію для звільнення заручниці й затримання терориста. За кілька хвилин до 15 години зловмисника затримали.
Дивіться відео затримання терориста: