У Києві 3 серпня 32-річний уродженець Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення "Універсал банку" у ТЦ "Леонардо". Чоловік повідомив, що у нього є вибухівка, та вимагав допустити до нього ЗМІ. Під час спецоперації Карімова затримали. Що відомо про зловмисника – читайте у матеріалі 24 каналу.

Карімов працював у Києві офіціантом

Сухроб Карімов народився у 1988 році в Узбекистані. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Детально Спецпризначенці затримали київського терориста: подія відбулася в прямому ефірі

Як зазначив у фейсбуці блогер Олександр Довгий, Карімов працював офіціантом в одному з київських закладів. Також чоловік начебто не гребував дешевими наркотиками. Майбутній терорист проживав у хостелах, проте звідти його виганяли.

За попередньою інформацією, чоловік був одруженим. У нього є діти.

Зверніть увагу! Як повідомив 24 каналу радник очільника МВС Зорян Шкіряк, Карімов перебував на території України цілком законно. У нього була посвідка на проживання до 2023 року.

Карімов у соцмережах закликав вбити політиків

У соцмережах Карімов був доволі агресивним. Він закликав до джихаду, а також був налаштований проти політиків.

Обьявляю джихад – убей неверного,

Убей всех, кого только знаешь

Начни с Кадырова – я в рот его е**л

Убей Путина – убей эту мразь

Убей шейха – издевайся над ним

Убей Елизавету – псведокоролеву Англии

Убей всех политиков – неважно какая страна

Убей всех судей и прокуроров

Убей все, кто мешает жить,

– писав Карімов у соцмережах.

Карімов представився "Святим Духом"

Коли журналісти кількох телеканалів увійшли у приміщення "Універсал банку", Карімов представився як "Я – Святий Дух, Господь Бог". А на запитання про мотивацію своїх дій відповів: "А Вас усе влаштовує в житті? Та все не так, люди".



Карімов працював у Києві офіціантом / Фото з соцмереж Сухроба Карімова



Чоловікові – 32 роки / Фото з соцмереж Сухроба Карімова

Захоплення банку в Києві: коротко

Зранку 3 серпня невідомий чоловік прийшов в "Універсал банк", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві й погрожував підірвати вибухівку. Він попросив викликати поліцію, а людям дозволив вийти. Добровільно залишилася керівниця банку.

Згодом стало відомо про самого терориста. Це 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. У нього була оформлена посвідка на проживання в Україні.

Спершу єдиною вимогою зловмисника була зустріч зі ЗМІ. Далі він просив про 40 тисяч гривень. Ще однією вимогою були кава й сигарки.

Після зустрічі з журналістами почалися й політичні вимоги. Він вимагав затримати представників влади.

Силовики одразу ж влаштували спеціальну операцію для звільнення заручниці й затримання терориста. За кілька хвилин до 15 години зловмисника затримали.

Дивіться відео затримання терориста: