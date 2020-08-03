Чоловік, який захопив банк у Києві та погрожує його підірвати, є громадянином Узбекистану. Правоохоронці вивчають його особистість.

За попередньою інформацією особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану, повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Терористом виявився 32-річний Карімов Сухроб Рахманович.

Судячи за його соціальними мережами – це психічно неврівноважена особа,

– написав Геращенко.

За його словами, невідомо наскільки серйозні наміри зловмисника та чи справжня у нього вибухівка. Правоохоронці обрали стратегію перемовин. На місці створили оперативний штаб СБУ та поліції.

У дію ввели план спеціальної операції "Бумеранг".



32-річний Сухроб Карімов захопив банк у Києві / Фото Антона Геращенка

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