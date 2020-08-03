Захоплення банку в Києві: терористом виявився громадянин Узбекистану – фото
Чоловік, який захопив банк у Києві та погрожує його підірвати, є громадянином Узбекистану. Правоохоронці вивчають його особистість.
За попередньою інформацією особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану, повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Терористом виявився 32-річний Карімов Сухроб Рахманович.
Судячи за його соціальними мережами – це психічно неврівноважена особа,
– написав Геращенко.
За його словами, невідомо наскільки серйозні наміри зловмисника та чи справжня у нього вибухівка. Правоохоронці обрали стратегію перемовин. На місці створили оперативний штаб СБУ та поліції.
У дію ввели план спеціальної операції "Бумеранг".
32-річний Сухроб Карімов захопив банк у Києві / Фото Антона Геращенка
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Захоплення банку в Києві: що відомо
- Приблизно о 12 годині 3 серпня в приміщення "Універсал банку", що в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, прийшов чоловік. Він заявив, що у сумці має вибухівку.
- Зловмисник наказав викликати поліцію.
- Він вимагає виходу у прямий ефір на українському телебаченні.
- Працівники банку покинули приміщення, у заручниках залишилась керівник відділення.