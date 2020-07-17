У Львові від 17 липня відновлюють роботу заклади культури. Вони мають працювати за визначеними вимогами – не більше, ніж 50% наповнення та 1 людина на 5 квадратних метрів площі приміщення.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко з посиланням на рішення міської комісії ТЕБ та НС.

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Відтак з 17 липня відновлюють роботу:

театри;

кінотеатри;

музеї – з можливістю приймати відвідувачів у приміщенні;

концертні установи та культурні центри – це Органний зал та Центр Довженка;

бібліотеки – запрацюють повноцінно. Зауважимо, що з 15 липня міським бібліотекам дозволили працювати лише у форматі видачі книг.

Молодіжний центр;

Народні доми та Палац культури імені Гната Хоткевича;

галереї.

Заступник міського голови міста також зауважив, що минулого тижня були проведені обстеження усіх закладів культури на готовність до відновлення роботи. Відтак за результатами, всі вони готові до відкриття.

Що відомо про COVID-19 у Львові

Станом на 17 липня на Львівщині виявили 7754 випадки інфікування коронавірусною хворобою. З них одужали – 1305 людей.

Натомість від ускладнень COVID-19 в області померли 203 людини.