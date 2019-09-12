15:39
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Закон 1210 загальмує розвиток української економіки щонайменше на 2%, – економіст Савченко

      482
      Олександр Савченко
      Олександр Савченко / pro.te.ua

      Податкові новації, закладені у законопроєкті 1210, загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.

      Про це заявив в ефірі 24 каналу економічний експерт Олександр Савченко.

      Якщо цей закон ухвалять, то найбільше постраждають гірничо-збагачувальні підприємства та металургійний сектор. Через суттєве зростання рентних платежів та збільшення податкового тиску інвесторам не вигідно буде вкладати гроші в модернізацію виробничих потужностей і розвиток підприємств. Адже продукція стане неконкурентоспроможною,
      – зазначив експерт.

      Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені у законопроєкті 1210 зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже у 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї. Це поховає українську видобувну галузь та знищить гірничо-металургійний комплекс країни.

      blog_ava
      Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
      сьогодні
      8044
      Теги: Податковий кодекс Податки Металургія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      сьогодні , 15:05 По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      Блог Медіа 456
      Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      сьогодні , 14:54 Штраф чи звільнення – як карати кнопкодавів у Раді?
      356
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      908
      На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      сьогодні , 12:10 На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      Артем Овдієнко 1220
      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні , 11:10 Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 30678
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук