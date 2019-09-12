Закон 1210 загальмує розвиток української економіки щонайменше на 2%, – економіст Савченко

Податкові новації, закладені у законопроєкті 1210, загальмують розвиток української економіки щонайменше на 2%.

Про це заявив в ефірі 24 каналу економічний експерт Олександр Савченко.

Якщо цей закон ухвалять, то найбільше постраждають гірничо-збагачувальні підприємства та металургійний сектор. Через суттєве зростання рентних платежів та збільшення податкового тиску інвесторам не вигідно буде вкладати гроші в модернізацію виробничих потужностей і розвиток підприємств. Адже продукція стане неконкурентоспроможною,

– зазначив експерт.

Як повідомлялося раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені у законопроєкті 1210 зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже у 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими ніж в Австралії, Бразилії та Китаї. Це поховає українську видобувну галузь та знищить гірничо-металургійний комплекс країни.