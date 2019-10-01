Законопроєкт №1210 – шкідливий для економіки України: як він пов'язаний з Коломойським?

У Верховній Раді зараз розглядається законопроєкт №1210, який бізнесмени і експерти вважають небезпечним для економіки України.

Деякі положення цього законопроекту, зокрема, збільшення рентної ставки на видобуток залізної руди, скоріше за все, лобіює конкретний замовник.

Не зрозуміло, у зв'язку з чим влада вирішила різко підняти ставки саме на ренту для видобування руд заліза? Не виключено, що до можливого підвищення ставок має відношення відомий олігарх Ігор Коломойський,

– зазначив експерт Дмитро Марунич.

На користь цієї версії свідчать одразу кілька фактів. У кінці серпня Коломойський дав інтерв’ю, в якому прямо заявив, що треба підняти рентну ставку на видобуток руди. І буквально незабаром з’явився законопроєкт №1210, де всі "побажання" олігарха, дивним чином, були конкретно прописані. Проте збільшення ренти не торкнулося, якимось дивом, видобування руди марганцю. Може тому, що в Україні є лише два марганцеві гірничо-збагачувальні комбінати (Марганецький та Покровський) і обидва контролює саме Коломойський?

Детальніше про нюанси законопроєкту №1210 читайте у статті

"Законопроєкт імені Коломойського".