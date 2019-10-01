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      Законопроєкт №1210 – шкідливий для економіки України: як він пов'язаний з Коломойським?

      138 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / lviv1256.com

      У Верховній Раді зараз розглядається законопроєкт №1210, який бізнесмени і експерти вважають небезпечним для економіки України.

      Деякі положення цього законопроекту, зокрема, збільшення рентної ставки на видобуток залізної руди, скоріше за все, лобіює конкретний замовник.

      Не зрозуміло, у зв'язку з чим влада вирішила різко підняти ставки саме на ренту для видобування руд заліза? Не виключено, що до можливого підвищення ставок має відношення відомий олігарх Ігор Коломойський,
      – зазначив експерт Дмитро Марунич.

      На користь цієї версії свідчать одразу кілька фактів. У кінці серпня Коломойський дав інтерв’ю, в якому прямо заявив, що треба підняти рентну ставку на видобуток руди. І буквально незабаром з’явився законопроєкт №1210, де всі "побажання" олігарха, дивним чином, були конкретно прописані. Проте збільшення ренти не торкнулося, якимось дивом, видобування руди марганцю. Може тому, що в Україні є лише два марганцеві гірничо-збагачувальні комбінати (Марганецький та Покровський) і обидва контролює саме Коломойський?

      Детальніше про нюанси законопроєкту №1210 читайте у статті 
      "Законопроєкт імені Коломойського".

      blog_ava
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      Теги: Податки Податковий кодекс Ігор Коломойський Законодавство
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