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      Законопроєкт 1210 змусить промисловців переглядати бюджет та скорочувати персонал, – Герасимчук

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      Олександр Герасимчук
      Олександр Герасимчук / ingok.metinvestholding.com

      Законопроєкт 1210 змусить промисловців переглядати плани модернізації виробництва та скорочувати персонал.

      Про це заявив в ефірі 24 каналу гендиректор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

      "Ми змушені вже зараз переглядати на 2020 рік наші бюджети і ті плани, які ми розробили: плани модернізації та ефективного управління персоналом. Ті наші досягнення за минулі роки, зокрема завоювання ринків залишаться за дужками, оскільки різниця висока у 8-9 разів наші конкуренти платять менше. І це позначиться на собівартості продукції. Що таке собівартість можливість брати участь на певних ринках", зауважив Олександр Герасимчук.

      Гірничозбагачувальні підприємства та металургійні компанії України стривожені податковими ініціативами влади. За словами промисловців, через намагання парламентарів ухвалити зміни до Податкового кодексу країни податкове навантаження на видобуток руди зросте у 4 рази. Тобто, випускати продукцію за умов підвищення рентних платежів та подвійного оподаткування продуктів переробки стане невигідно.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Металургія Податки
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