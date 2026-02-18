В среду непогода в Европе накрыла Молдову и Румынию – и это привело к тому, что аэропорт в Бухаресте работает с большими трудностями, а определенное количество рейсов из Кишинева пришлось отменить, пишет Romania Insider.

Интересно Из-за пьяных туристов популярный европейский город запрещает продажу алкоголя

Почему не работает аэропорт в Кишиневе?

Из-за непогоды в Кишиневе аэропорт парализовало – а рейсы в Турцию и Румынию отменены. Также часть рейсов задерживается. Сейчас в аэропорту держится температура -5 – -7 градусов, пишет BBC.

Между тем аэропорт в Бухаресте также работает в среду в условиях сильного снегопада и ветра: утром накопилось уже 30 – 35 сантиметров осадков, а сильные порывы ветра только наносят больше снега и затрудняют работу аэропорта. Непрерывно для очистки взлетно-посадочных полос работают 58 снегоуборочных машин – но несколько рейсов все равно пришлось отменить.

Пять самолетов перенаправили в другие аэропорты – Софии, Варны, Клуж, и Афин.

Дополнительные задержки возможны и в дальнейшем из-за удаления льда из самолетов и осложненного наземного обслуживания. Поэтому пассажирам советуют проверять статус рейса, а также прибывать в аэропорт раньше.

Что еще следует знать туристам?