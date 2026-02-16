Итальянская "арка любви", годами манившая туристов, обвалилась в ночь 14 февраля, на День святого Валентина, пишет The Telegraph.
Интересно На улице теплее, чем дома: в этой стране Европы зима холоднее, чем все думают
Что известно об арке Сант-Андреа Фаральони?
Разрушение "арки любви" стало для всего Саленто огромной потерей и серьезным ударом по туристической отрасли, заявил мэр коммуны Мелендуньо Маурицио Чистеринино. Природа создала невероятный объект, напоминающий двух склоненных охранников, и она же его и разрушила.
Уже не впервые велись разговоры о том, что побережье нуждалось в системной защите и инвестициях – и муниципалитет даже подготовил проект по борьбе с эрозией почвы на береговой линии. Его стоимость составляла 4,5 миллиона евро, но он так и не получил финансирования.
Арка Сант-Андреа Фаральони обвалилась от шторма: смотрите видео
А шторм тем временем не только разрушил знаменитую арку, но и нанес ущерб нескольким другим участкам на побережье Апулии. Еще одним испытанием для достаточно хрупкой береговой линии стала довольно суровая зима.
53% побережья Апулии находится под угрозой эрозии,
– заявил Джованни Капуто, президент Ордена геологов.
Кроме того, в регионе зарегистрировали 839 оползней – а в пострадавших частях земли проживает около 63 000 человек. Волнами размываются не только скалистые участки Адриатики, но и Ионические пляжи, пишет Stylo24.
На месте обвала арки уже работают представители местной власти – и они предполагают, что обвалы могут продолжиться, ведь в скалах видны новые трещины. Район патрулирует полиция – но это не мешает туристам и местным жителям стекаться к скалам, чтобы рассмотреть обломки арки.
Какие еще новости Италии стоит знать?
Украинка, что переехала в Италию, рассказала, почему выбрала эту страну, а не более популярную Испанию. В последней, по ее мнению, слишком много недостатков.
Тем временем популярный курорт в Италии штрафует туристов на 500 евро за одну простую вещь, которая найдется в рюкзаке у практически каждого.