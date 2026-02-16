Итальянская "арка любви", годами манившая туристов, обвалилась в ночь 14 февраля, на День святого Валентина, пишет The Telegraph.

Что известно об арке Сант-Андреа Фаральони?

Разрушение "арки любви" стало для всего Саленто огромной потерей и серьезным ударом по туристической отрасли, заявил мэр коммуны Мелендуньо Маурицио Чистеринино. Природа создала невероятный объект, напоминающий двух склоненных охранников, и она же его и разрушила.

Уже не впервые велись разговоры о том, что побережье нуждалось в системной защите и инвестициях – и муниципалитет даже подготовил проект по борьбе с эрозией почвы на береговой линии. Его стоимость составляла 4,5 миллиона евро, но он так и не получил финансирования.

Арка Сант-Андреа Фаральони обвалилась от шторма: смотрите видео

А шторм тем временем не только разрушил знаменитую арку, но и нанес ущерб нескольким другим участкам на побережье Апулии. Еще одним испытанием для достаточно хрупкой береговой линии стала довольно суровая зима.

53% побережья Апулии находится под угрозой эрозии,

– заявил Джованни Капуто, президент Ордена геологов.

Кроме того, в регионе зарегистрировали 839 оползней – а в пострадавших частях земли проживает около 63 000 человек. Волнами размываются не только скалистые участки Адриатики, но и Ионические пляжи, пишет Stylo24.

На месте обвала арки уже работают представители местной власти – и они предполагают, что обвалы могут продолжиться, ведь в скалах видны новые трещины. Район патрулирует полиция – но это не мешает туристам и местным жителям стекаться к скалам, чтобы рассмотреть обломки арки.

