Італійська "арка кохання", що роками манила туристів, обвалилася у ніч 14 лютого, на День святого Валентина, пише The Telegraph.

Що відомо про арку Сант-Андреа Фаральоні?

Руйнування "арки кохання" стало для всього Саленто величезною втратою та серйозним ударом по туристичній галузі, заявив мер комуни Мелендуньо Мауріціо Чістерініно. Природа створила неймовірний об'єкт, що нагадував двох схилених охоронців, і вона ж його й зруйнувала.

Вже не вперше велися розмови про те, що узбережжя потребувало системного захисту та інвестицій – і муніципалітет навіть підготував проєкт по боротьбі з ерозією ґрунту на береговій лінії. Його вартість становила 4,5 мільйона євро, але він так і не отримав фінансування.

Арка Сант-Андреа Фаральоні обвалилася від шторму: дивіться відео

А шторм тим часом не лише зруйнував знамениту арку, але й завдав шкоди кільком іншим ділянкам на узбережжі Апулії. Ще одним випробуванням для досить крихкої берегової лінії стала досить сувора зима.

53% узбережжя Апулії перебуває під загрозою ерозії,

– заявив Джованні Капуто, президент Ордену геологів.

Окрім того, у регіоні зареєстрували 839 зсувів – а у постраждалих частинах землі проживає близько 63 000 людей. Хвилями розмиваються не лише скелясті ділянки Адріатики, але й Іонічні пляжі, пише Stylo24.

На місці обвалу арки вже працюють представники місцевої влади – і вони припускають, що обвали можуть продовжитися, адже у скелях видно нові тріщини. Район патрулює поліція – але це не заважає туристам та місцевим жителям стікатися до скель, аби роздивитися уламки арки.

