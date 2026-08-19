Этот документ ежегодно становится спасительным билетом для тысяч украинцев. Но кто именно может его получить, какие права он дает и чего не дает – разберемся подробно в материале 24 Канала.

Что такое "белый паспорт"

"Белый паспорт" – это неофициальное название удостоверения личности для возвращения в Украину. Это временный документ, который подтверждает личность, принадлежность к гражданству Украины и дает право на въезд в Украину.

Удостоверение оформляется и выдается зарубежными дипломатическими учреждениями Украины – посольствами или консульствами. А предназначено оно для граждан Украины, которые оказались за границей без действительного заграничного паспорта и нуждаются в срочном возвращении домой.

Важно понимать! Это не полноценный паспорт для выезда за границу, а одноразовый документ исключительно для въезда в Украину. Удостоверение выдается на бланке установленного образца и содержит фотографию заявителя, основные сведения о личности и срок действия.

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Кто может его получить

Согласно официальным правилам МИД и ГМС, удостоверение личности для возвращения в Украину оформляется в следующих случаях:

Утеря или кража заграничного паспорта за рубежом;

Истечение срока действия паспорта и необходимость срочно вернуться в Украину;

Повреждение или испорченный паспорт, который является недействительным;

Отсутствие загранпаспорта у взрослого или ребенка, если необходимо вернуться в Украину.

Кто может подать заявление:

лица от 16 лет – лично;

дети до 16 лет – по заявлению одного из родителей или других законных представителей (опекунов, попечителей);

лица, признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными – по заявлению законного представителя.

Кто может получить удостоверение:

граждане Украины;

лица без гражданства, имеющие право на постоянное проживание в Украине;

иностранцы и лица без гражданства, которые в Украине признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Подать документы и оформить удостоверение можно в зарубежных дипломатических учреждениях Украины: посольствах Украины в Грузии, Республиках Беларусь, Армении, Казахстане, Турции и Генеральных консульствах Украины в Стамбуле и Анталии – на основании личного обращения заявителя.



"Белый паспорт" – удостоверение лица на возвращение в Украину / Фото "Вгору"

Для депортированных лиц. Украинцы, которых принудительно депортировали в Россию, могут получать удостоверение на возвращение в Украину напрямую от ГМС без личного присутствия. Оформление осуществляется в течение пяти дней бесплатно. Обратиться в ГМС по вопросу оформления удостоверения могут: один из родителей или иной законный представитель лица в возрасте до 18 лет, супруги, совершеннолетние дети, родные братья/сестры.

Что дает и что не дает "белый паспорт"

Что дает удостоверение:

Право на въезд в Украину – это основная функция документа;

Подтверждение личности и гражданства Украины при пересечении границы;

Однократное возвращение на подконтрольную Украине территорию.

Срок действия – максимальный срок составляет 30 дней, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.



Документ позволяет въехать в Украину / Фото ГПСУ

Почему удостоверение НЕ дает:

Не дает права на выезд из Украины – это документ исключительно для въезда;

Не является полноценным заграничным паспортом – нельзя путешествовать по третьим странам;

Не заменяет внутренний паспорт или другие документы для повседневного использования в Украине.

Какие документы необходимо подать (общий порядок):

заявление-анкету (оформляется в посольстве или консульстве);

документ из полиции (протокол, справка и т. п.) об утере или краже паспорта (в случае кражи или утери);

поврежденный или недействительный заграничный паспорт (при наличии);

при наличии – внутренний паспорт Украины (книжечку или ID-карту) или другой документ, подтверждающий личность и гражданство Украины;

фотография делается во время приема документов в консульстве (если заявитель не может лично прибыть в консульство по уважительным причинам – одна фотография размером 10×15 сантиметров);

для детей дополнительно: справка о регистрации в качестве гражданина Украины (если ребенок родился за рубежом); свидетельство о рождении ребенка или документ о рождении, выданный компетентным органом иностранного государства (заверенный в установленном порядке);

документ, что удостоверяет личность законного представителя, и документ, что подтверждает его полномочия;

документ об уплате консульского сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Важно! Документы, выданные иностранными органами, должны быть заверены в установленном законодательством Украины порядке (например, легализованы или апостилированы), если иное не предусмотрено международными договорами. Все документы необходимо подать с переводом на украинский язык.

Где и как оформлять

Для получения удостоверения необходимо обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины по месту пребывания.

Обращаем внимание, что для оформления удостоверения лица на возвращение в Украину мужчинам призывного возраста (18–60 лет) электронный военно-учетный документ подавать не нужно.

Если документы утеряны в стране, где нет украинского посольства или консульства, удостоверение могут выслать по почте.