Цей документ стає рятівним квитком для тисяч українців щороку. Але хто саме може його отримати, які права він дає і чого не дає – розберімося детально у матеріалі 24 Каналу.

Що таке "білий паспорт"

"Білий паспорт" – це неофіційна назва посвідчення особи на повернення в Україну. Це тимчасовий документ, який підтверджує особу, належність до громадянства України та дає право на в'їзд в Україну.

Посвідчення оформлюється та видається закордонними дипломатичними установами України – посольствами або консульствами. А призначений він для громадян України, які опинилися за кордоном без дійсного закордонного паспорта та потребують терміново повернутися додому.

Важливо розуміти! Це не повноцінний паспорт для виїзду за кордон, а одноразовий документ виключно для в'їзду в Україну. Посвідчення видається на бланку встановленого зразка та містить фотографію заявника, основні відомості про особу та строк дії.

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Хто його може отримати

Згідно з офіційними правилами МЗС та ДМСУ, посвідчення особи на повернення в Україну оформлюється у таких випадках:

Втрата або викрадення закордонного паспорта за кордоном;

Закінчення строку дії паспорта та необхідність терміново повернутися в Україну;

Пошкодження чи зіпсований паспорт, який є недійсним;

Відсутність закордонного паспорта у дорослого чи дитини, якщо потрібно повернутися в Україну.

Хто може подати заяву:

особи від 16 років – особисто;

діти до 16 років – за заявою одного з батьків чи інших законних представників (опікунів, піклувальників);

особи, визнані судом обмежено дієздатними чи недієздатними – за заявою законного представника.

Хто може отримати посвідчення:

громадяни України;

особи без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні;

іноземці та особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Подати документи та оформити посвідчення можна у закордонних дипломатичних установах України: посольствах України в Грузії, Республіках Білорусь, Вірменії, Казахстані, Туреччині та Генеральних консульствах України в Стамбулі та Анталії – на підставі особистого звернення заявника.



"Білий паспорт" – посвідчення особи на повернення в Україну / Фото "Вгору"

Для депортованих осіб. Українці, яких примусово депортовано до Росії, можуть отримувати посвідчення на повернення в Україну напряму від ДМС без особистої присутності. Оформлення здійснюється протягом п'яти днів безоплатно. Звернутися до ДМС щодо підготовки посвідчення можуть: один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років, подружжя, повнолітні діти, рідні брати/сестри.

Що дає і що не дає "білий паспорт"

Що дає посвідчення:

Право на в'їзд в Україну – це основна функція документа;

Підтвердження особи та громадянства України під час перетину кордону;

Одноразове повернення на підконтрольну Україні територію.

Строк дії – максимальний строк становить 30 днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.



Документ дозволяє в'їхати в Україну / Фото ДПСУ

Чого НЕ дає посвідчення:

Не дає права на виїзд з України – це документ виключно для в'їзду;

Не є повноцінним закордонним паспортом – не можна подорожувати третіми країнами;

Не замінює внутрішній паспорт або інші документи для повсякденного використання в Україні.

Які документи потрібно подати (загальний порядок):

заяву-анкету (оформлюється в посольстві чи консульстві);

документ від поліції (протокол, довідка тощо) про втрату чи викрадення паспорта (у разі викрадення чи втрати);

зіпсований чи недійсний закордонний паспорт (за наявності);

за наявності – внутрішній паспорт України (книжечку або ID-картку) чи інший документ, що підтверджує особу й громадянство України;

фото робиться під час прийому документів у консульстві (якщо заявник не може особисто прибути до консульства з поважних причин – одну фотокартку 10×15 сантиметрів);

для дітей додатково: довідку про реєстрацію громадянином України (якщо дитина народилася за кордоном); свідоцтво про народження дитини або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави (засвідчений у встановленому порядку);

документ, що посвідчує особу законного представника, і документ, який підтверджує його повноваження;

документ про сплату консульського збору або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Важливо! Документи, видані іноземними органами, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядком (наприклад, легалізовані або апостильовані), якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Усі документи потрібно подати з перекладом українською мовою.

Де і як оформлювати

Для отримання посвідчення потрібно звернутися до найближчого посольства або консульства України за місцем перебування.

Звернімо увагу, що для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну чоловікам призовного віку (18 – 60 років) електронний військово-обліковий документ подавати не потрібно.

Якщо документи втрачені в країні, де немає українського посольства чи консульства, посвідчення можуть надіслати поштою.