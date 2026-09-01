Правозащитники уже обратили внимание на резкое сокращение числа въездов украинцев, что классифицируется как эвакуация или въезд в рамках временной защиты, пишет Rzeczpospolita.

Что изменилось для украинцев на границе с Польшей?

По информации HFPC, некоторые пункты пропуска с марта по июнь 2026 года значительно сократили количество въездов граждан Украины с целью получения временной защиты или эвакуации. Вместо этого правозащитники все чаще говорят о случаях, когда украинцев регистрируют по совершенно иному признаку – как туристов.

Лучше всего это проследить на пункте пропуска в Медице: по данным польской прессы, в январе и феврале 2026 года там в качестве беженцев зарегистрировали примерно 9 тысяч человек. А вот в последующие месяцы показатели уже существенно изменились:

март – 1814 человек;

апрель – 82 человека;

май – 94;

июнь – 359.

Подобную тенденцию, по информации правозащитников, наблюдали также в Грубешове, Дорогуске и Корчове. Но пункт пропуска в Гребенном называют исключением из этой тенденции. Однако официальной статистики, которая показывала бы, сколько именно украинцев переквалифицировали из категории лиц, получивших временную защиту, в категорию туристов, пока не существует.

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Поэтому приведенные цифры нельзя автоматически трактовать как количество людей, лишенных временной защиты.

Как это влияет на украинцев?

Классификация цели въезда влияет на людей, желающих получить временную защиту в Польше. PESEL со статусом UKR является официальным подтверждением права на пребывание в стране в рамках временной защиты.

С 5 марта 2026 года некоторые правила изменились – человеку, въезжающему в Польшу с целью воспользоваться защитой, необходимо получить PESEL UKR, и сделать это можно не позднее чем через 30 дней после въезда. Если пропустить установленный срок, защита прекратится.