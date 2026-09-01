Правозахисники вже звернули увагу на різке скорочення в'їздів українців, що класифікується як евакуація, або ж в'їзд у межах тимчасового захисту, пише Rzeczpospolita.

Що змінилося для українців на кордоні Польщі?

За інформацією HFPC деякі пункти пропуску з березня про червень 2026 року дуже сильно скоротили кількість в'їзду громадян України з метою отримання тимчасового захисту чи евакуації. Замість цього правозахисники все частіше говорять про випадки, коли українців реєструють за зовсім іншим призначенням – як туристів.

Найкраще це можна прослідкувати на пункті пропуску в Медиці: за даними польської преси, у січні та лютому 2026 року там як біженців зареєстрували приблизно 9 тисяч людей. А ось в наступні місяці показники вже суттєво змінилися:

березень – 1814 людей;

квітень – 82 людини;

травень – 94;

червень – 359.

Схожу тенденцію, за інформацією правозахисників, спостерігали також у Грубешові, Дорогуську та Корчовій. Але пункт пропуску у Гребенному називають винятком з цієї тенденції. Але офіційної статистики, що показувала б, скільки саме українців перекваліфікували з отримання захисту на туристів, наразі не існує.

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Тож наведені цифри не можна автоматично трактувати як кількість людей, яких позбавили тимчасового захисту.

Як це впливає на українців?

Класифікація мети в'їзду впливає на людей, які хочуть отримати тимчасовий захист в Польщі. PESEL зі статусом UKR є офіційним підтвердженням права бути у країні в рамках тимчасового захисту.

З 5 березня 2026 року деякі правила змінилися – для людини, що в'їжджає до Польщі з метою скористатися захистом, потрібно отримати PESEL UKR, і зробити це можна не пізніше як за 30 днів після в'їзду. Якщо пропустити встановлений термін, захист припиниться.