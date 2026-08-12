В больших городах найти недорогую квартиру в аренду непросто – но в Польше точно есть несколько городков, где цены порадуют. Однако перед поиском жилья следует учитывать некоторые важные факторы. 24 Канал рассказывает, в каких городах Польши цены на аренду жилья самые низкие.

Что нужно учитывать при поиске жилья в Польше?

На стоимость жилья в Польше могут влиять сразу несколько факторов.

Расположение . Как и в Украине, в Польше аренда квартир в центре города обойдется дороже. На окраинах стоимость снижается.

. Как и в Украине, в Польше аренда квартир в центре города обойдется дороже. На окраинах стоимость снижается. Состояние . Квартиры в новостройках обойдутся значительно дороже, чем на вторичном рынке.

. Квартиры в новостройках обойдутся значительно дороже, чем на вторичном рынке. Площадь . Чем больше квартира, тем выше будут цены.

. Чем больше квартира, тем выше будут цены. Инфраструктура. Этот фактор влияет и на цену, и на комфорт проживания в квартире. Если рядом с домом активно курсирует общественный транспорт, есть школы, детские сады и больницы, это повышает цену жилья.



Перед арендой жилья нужно учесть многое / Фото Pexels

В каких городах Польши самая дешевая аренда в 2026 году?

Кельце

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По состоянию на июнь 2026 года Кельце – абсолютный лидер по низкой стоимости аренды. Идеальный вариант для тех, кто хочет максимально сэкономить на проживании.

Сейчас средняя стоимость аренды жилья в городе составляет 1960 злотых в месяц – а это самый низкий показатель среди 16 городов, которые оценивал Oktodom. Что интересно, стоимость аренды в городе не растет, а наоборот – падает. За последний год она снизилась на 6,9%.

За год проживания разница в арендной плате между Кельце и Варшавой может составить целых 35 160 злотых без учета коммунальных платежей.

Лодзь

Если жизнь в маленьком городке вам не по душе, Лодзь – самый дешевый из больших городов Польши. Здесь хорошо развит рынок труда, транспорт, есть университеты, а выбор квартир значительно шире.

В марте 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла примерно 1700 злотых – а это целых на 850 злотых меньше, чем в Варшаве, пишет Bankier.pl.

Щецин

Если в приоритете – жизнь в большом городе, но все же хочется сэкономить немного денег, Щецин также может стать довольно выгодным вариантом. Средняя стоимость аренды составляет примерно 1850 злотых, а вместе с коммунальными и административными платежами ежемесячные расходы составят около 2500 злотых. Среди 7 больших городов Польши это самый дешевый вариант.

Ополе

Многие люди при переезде в Польшу даже не рассматривают Ополе как вариант для аренды, а зря – несмотря на население более 100 тысяч человек, стоимость аренды там остается примерно такой же, как в Кельце, и составляет 1961 злотый.

Впрочем, важно учесть и то, что за последний год цены выросли на 8,6% – поэтому Ополе попадает не только в рейтинг самых дешевых городов, но и тех, где стоимость аренды растет быстрее всего.

Быдгощ

Это – еще один удачный компромисс между размером города и ценой на аренду. Вот во сколько обойдется жилье там:

однокомнатные до 40 квадратных метров – 1700–1800 злотых;

двухкомнатные от 40 до 59 квадратных метров – 2000–2100 злотых;

трехкомнатные от 60 до 89 квадратных метров – 2700–2800 злотых.

Но, как и в Ополе, цены на жилье в Быдгоще в 2026 году стремительно растут.

Где в Польше на аренде можно максимально сэкономить?

Если же об агломерации думать не приходится, и есть возможность работать удаленно, в Польше есть несколько совсем небольших городков, где цены на аренду даже ниже:

Влоцлавек – 1400 злотых;

Бытом – 1400 злотых;

Рыбник – 1400;

Хожув – 1500 злотых;

Забже – 1500 злотых.

Но здесь важно учитывать, что низкая стоимость аренды не обязательно означает, что жить в городе будет дешевле. Очень часто в таких городках также ниже зарплаты, меньше вариантов трудоустройства, или же приходится ездить на работу в соседний город.