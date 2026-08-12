У великих містах знайти дешеву квартиру під оренду непросто – але у Польщі точно є кілька містечок, де ціни потішать. Та перед пошуком житла слід враховувати деякі важливі фактори. 24 Канал розповідає, у яких містах Польщі ціни на оренду житла найнижчі.
Що потрібно враховувати під час пошуку житла у Польщі?
На ціну житла у Польщі можуть впливати одразу кілька факторів.
- Розташування. Як і в Україні, у Польщі дорожче коштуватиме оренда квартир у центрі міста. На околицях вартість падає.
- Стан. Квартири у новобудовах обійдуться значно дорожче, ніж на вторинному ринку.
- Площа. Що більша квартира, то вищі будуть ціни.
- Інфраструктура. Цей фактор впливає і на ціну, і на комфорт проживання у квартирі. Якщо поряд з оселею активно рухається громадський транспорт, є школи, дитячі садки та лікарні, це підвищує ціну житла.
Перед орендою житла потрібно багато чого врахувати / Фото Pexels
В яких містах Польщі найдешевша оренда у 2026 році?
Кельце
Станом на червень 2026 року Кельце – це абсолютний чемпіон за низькою вартістю оренди. Ідеальний варіант для людей, які прагнуть максимально заощадити на проживанні.
Зараз середня вартість оренди житла у місті становить 1960 злотих на місяць – а це найнижчий показник серед 16 міст, що оцінював Oktodom. Що цікаво, вартість оренди у місті не зростає, а навпаки – падає. Протягом останнього року вона знизилася на 6,9%.
За рік життя різниця в орендній платі між Кельце та Варшавою може сягнути аж 35 160 злотих без врахування комунальних платежів.
Лодзь
Якщо життя у маленькому містечку вам не до душі, Лодзь – це найдешевше серед великих міст Польщі. Тут добре розвинений ринок праці, транспорт, є університети, а вибір квартир значно більший.
У березні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила приблизно 1700 злотих – а це аж на 850 злотих менше, ніж у Варшаві, пише Bankier.pl.
Щецин
Якщо в пріоритеті – життя у великому місті, але все ще хочеться заощадити трохи грошей, Щецин також може стати досить вигідним варіантом. Середня вартість оренди становить приблизно 1850 злотих, а разом з комунальними та адміністративними платежами вартість на місяць становитиме приблизно 2500 злотих. Серед 7 великих міст Польщі це – найдешевше.
Ополе
Багато людей під час переїзду до Польщі навіть не розглядають Ополе як варіант для оренди, а дарма – попри населення у понад 100 тисяч людей, вартість оренди там залишається приблизно такою ж, як у Кельце, та становить 1961 злотий.
Втім, важливо врахувати й те, що за останній рік ціни зросли на 8,6% – тож Ополе потрапляє не лише в рейтинг найдешевших міст, але й тих, де вартість оренди росте найшвидше.
Бидгощ
Це – ще один вдалий компроміс між розміром міста та ціною на оренду. Ось у скільки обійдеться житло там:
- однокімнатні до 40 метрів квадратних – 1700 – 1800 злотих;
- двокімнатні від 40 до 59 метрів – 2000 – 2100 злотих;
- трикімнатні від 60 до 89 метрів – 2700 – 2800 злотих.
Але, як і в Ополе, ціни на житло у Бидгощі 2026 року стрімко зростають.
Де в Польщі на оренді можна максимально заощадити?
Якщо ж про агломерацію думати не доводиться, і є можливість працювати віддалено, у Польщі є кілька зовсім невеликих містечок, де ціни на оренду навіть нижчі:
- Влоцлавек – 1400 злотих;
- Битом – 1400 злотих;
- Рибник – 1400;
- Хожув – 1500 злотих;
- Забже – 1500 злотих.
Та тут важливо враховувати, що низька вартість оренди не обов'язково означає, що жити у місті буде дешевше. Дуже часто у таких містечках також нижчі зарплати, менше варіантів працевлаштування, або ж доводиться їздити на роботу у сусіднє місто.