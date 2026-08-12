У великих містах знайти дешеву квартиру під оренду непросто – але у Польщі точно є кілька містечок, де ціни потішать. Та перед пошуком житла слід враховувати деякі важливі фактори. 24 Канал розповідає, у яких містах Польщі ціни на оренду житла найнижчі.

Що потрібно враховувати під час пошуку житла у Польщі?

На ціну житла у Польщі можуть впливати одразу кілька факторів.

Розташування . Як і в Україні, у Польщі дорожче коштуватиме оренда квартир у центрі міста. На околицях вартість падає.

. Як і в Україні, у Польщі дорожче коштуватиме оренда квартир у центрі міста. На околицях вартість падає. Стан . Квартири у новобудовах обійдуться значно дорожче, ніж на вторинному ринку.

. Квартири у новобудовах обійдуться значно дорожче, ніж на вторинному ринку. Площа . Що більша квартира, то вищі будуть ціни.

. Що більша квартира, то вищі будуть ціни. Інфраструктура. Цей фактор впливає і на ціну, і на комфорт проживання у квартирі. Якщо поряд з оселею активно рухається громадський транспорт, є школи, дитячі садки та лікарні, це підвищує ціну житла.



Перед орендою житла потрібно багато чого врахувати / Фото Pexels

В яких містах Польщі найдешевша оренда у 2026 році?

Кельце

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Станом на червень 2026 року Кельце – це абсолютний чемпіон за низькою вартістю оренди. Ідеальний варіант для людей, які прагнуть максимально заощадити на проживанні.

Зараз середня вартість оренди житла у місті становить 1960 злотих на місяць – а це найнижчий показник серед 16 міст, що оцінював Oktodom. Що цікаво, вартість оренди у місті не зростає, а навпаки – падає. Протягом останнього року вона знизилася на 6,9%.

За рік життя різниця в орендній платі між Кельце та Варшавою може сягнути аж 35 160 злотих без врахування комунальних платежів.

Лодзь

Якщо життя у маленькому містечку вам не до душі, Лодзь – це найдешевше серед великих міст Польщі. Тут добре розвинений ринок праці, транспорт, є університети, а вибір квартир значно більший.

У березні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила приблизно 1700 злотих – а це аж на 850 злотих менше, ніж у Варшаві, пише Bankier.pl.

Щецин

Якщо в пріоритеті – життя у великому місті, але все ще хочеться заощадити трохи грошей, Щецин також може стати досить вигідним варіантом. Середня вартість оренди становить приблизно 1850 злотих, а разом з комунальними та адміністративними платежами вартість на місяць становитиме приблизно 2500 злотих. Серед 7 великих міст Польщі це – найдешевше.

Ополе

Багато людей під час переїзду до Польщі навіть не розглядають Ополе як варіант для оренди, а дарма – попри населення у понад 100 тисяч людей, вартість оренди там залишається приблизно такою ж, як у Кельце, та становить 1961 злотий.

Втім, важливо врахувати й те, що за останній рік ціни зросли на 8,6% – тож Ополе потрапляє не лише в рейтинг найдешевших міст, але й тих, де вартість оренди росте найшвидше.

Бидгощ

Це – ще один вдалий компроміс між розміром міста та ціною на оренду. Ось у скільки обійдеться житло там:

однокімнатні до 40 метрів квадратних – 1700 – 1800 злотих;

двокімнатні від 40 до 59 метрів – 2000 – 2100 злотих;

трикімнатні від 60 до 89 метрів – 2700 – 2800 злотих.

Але, як і в Ополе, ціни на житло у Бидгощі 2026 року стрімко зростають.

Де в Польщі на оренді можна максимально заощадити?

Якщо ж про агломерацію думати не доводиться, і є можливість працювати віддалено, у Польщі є кілька зовсім невеликих містечок, де ціни на оренду навіть нижчі:

Влоцлавек – 1400 злотих;

Битом – 1400 злотих;

Рибник – 1400;

Хожув – 1500 злотих;

Забже – 1500 злотих.

Та тут важливо враховувати, що низька вартість оренди не обов'язково означає, що жити у місті буде дешевше. Дуже часто у таких містечках також нижчі зарплати, менше варіантів працевлаштування, або ж доводиться їздити на роботу у сусіднє місто.