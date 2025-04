Инцидент произошел на борту авиакомпании Batik Air в Индонезии, когда самолет готовился к вылету из международного аэропорта Соекарно-Хатта в Джакарте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Что сказала женщина, что ее выгнали из самолета

Пожилая женщина, которая сидела на месте 11Е, неожиданно обратилась к бортпроводнице и заявила, что у нее с собой бомба.

А дальше все по протоколу – сообщение немедленно передали командиру воздушного судна и сотрудникам службы авиационной безопасности.

На борт взошел офицер полиции. Он подошел к женщине и вежливо попросил ее выйти из салона. Она подчинилась без сопротивления.

Один из пассажиров, Майкл Ясут, снимал все на видео. На кадрах видно, что виновница ситуации спокойно взяла свои вещи и покинула салон в сопровождении персонала.

После высадки женщину передали следователю и сотрудникам полиции аэропорта Соекарно-Хатта.

Позже выяснилось, что у женщины не было никакой взрывчатки, и это была лишь неудачная шутка. Однако из-за проверок рейс задержали на два часа.

Batik Air занесла "шутницу" в черный список, и она больше никогда не сможет летать рейсами перевозчика.

Пассажирка, которая сидела на месте 11Е, сделала заявление, содержащее угрозу. Никаких взрывоопасных предметов найдено не было, но мы применили внутренние санкции в виде пожизненной блокировки на перелеты,

– сказал представитель авиакомпании.

Женщине грозит или административное, или уголовное наказание.

