Об изменениях в питании в польских школах стало известно еще 16 февраля, когда было подписано постановление министра здравоохранения. Но уже с 1 сентября в школах будут требовать кормить детей по-новому, пишет InPoland.

Как изменится питание детей в польских школах?

Новые правила коснутся не только школ, но и детских садов, а также других учреждений, обеспечивающих детей и подростков питанием, а также продающих его на своей территории.

Согласно замыслу, эти изменения должны сформировать у детей привычку к здоровому питанию еще с дошкольных учреждений. Поэтому уже этой осенью все учебные заведения должны будут адаптировать свое меню к современным стандартам.

На практике же это означает переход на цельнозерновые продукты, свежие фрукты и овощи, а также уменьшение содержания сахара, соли и жиров в блюдах.

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Итак, вот что будет предусматривать новое питание:

продвижение принципов планетарной диеты, что должна укрепить здоровье и предусматривает защиту окружающей среды;

сокращение количества добавленного сахара в напитках, приготовляемых в столовых;

увеличение доли цельнозерновых продуктов;

увеличение доли растительных продуктов, фруктов и овощей в ежедневном меню;

наличие блюд с продуктами растительного происхождения для детей, не употребляющих мясо;

блюда из продуктов исключительно растительного происхождения не реже одного раза в неделю;

приготовление супов на овощном бульоне не реже двух раз в неделю;

вода станет основным напитком, что подается детям и подросткам;

поощрение использования местных и органических продуктов, когда это возможно.

Что изменится для украинских школьников в Польше с 1 сентября?

Сначала для детей из Украины, переехавших в Польшу из-за войны, действовали специальные правила. Однако уже с 1 сентября 2026 года они полностью отменяются, а все ученики перейдут на стандартную общую систему образования для иностранцев.

Но это не означает, что украинские дети, которые не знают польский язык достаточно хорошо для полноценного обучения, лишатся всякой поддержки. По-прежнему существуют бесплатные курсы польского языка, в классах могут быть ассистенты, владеющие украинским языком, и т. д.