Про зміни у харчуванні в польських школах стало відомо ще 16 лютого, коли підписали Постанову міністра охорони здоров'я. Але вже з 1 вересня в школах вимагатимуть годувати дітей по-новому, пише InPoland.

Як зміниться харчування дітей у польських школах?

Нові правила охоплять не лише школи, але й дитячі садочки та інші заклади, що забезпечують дітей та підлітків харчуванням, а також продають його на своїй території.

Відповідно до задуму, ці зміни мають розвинути у дітях звичну до здорового харчування ще з дошкільних закладів. Тож вже цієї осені усі заклади освіти повинні будуть адаптувати своє меню до сучасних стандартів.

На практиці ж це означає перехід на цілозернові продукти, свіжі фрукти та овочі, а також зменшення вмісту цукру, солі та жирів у стравах.

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Отож, ось що передбачатиме нове харчування:

просування принципів планетарної дієти, що має зміцнити здоров'я та передбачає захист екології;

зменшення кількості доданого цукру у напоях, що готуються у їдальнях;

збільшення частки цілозернових продуктів;

збільшення частки рослинних продуктів, фруктів та овочів у щоденному меню;

наявність страв з продуктами рослинного походження для дітей, що не вживають м'ясо;

страви з продуктів винятково рослинного походження принаймні раз на тиждень;

приготування супів на овочевому бульйоні принаймні двічі на тиждень;

вода стане основним напоєм, що подають дітям та підліткам;

заохочення використання місцевих та органічних продуктів, коли це можливо.

Що зміниться для українських школярів у Польщі з 1 вересня?

Спершу для дітей з України, що переїхали до Польщі через війну, діяли спеціальні правила. Втім, вже з 1 вересня 2026 року вони повністю скасовуються, а усі учні перейдуть на стандартну загальну систему освіти для іноземців.

Та це не означає, що українські діти, що не знають польську мову достатньо для повноцінного навчання, втратять усю підтримку. Все ще існують безплатні курси польської, у класах можуть бути асистенти, що володіють українською тощо.