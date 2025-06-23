Женщина рассказала, что выяснила этот факт случайно – когда ее муж начал читать их ребенку на ночь сказки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @pushkinachina.

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Как на самом деле читают китайцы

Украинка призналась, что заподозрила что-то "неладное" сразу, как услышала, как читает ее муж.

Он открывает детскую книгу, начинает читать. И я понимаю, что речь звучит как-то странно. То есть он не читает какой-то литературной речи, а такое ощущение, что рассказывает все из головы. Я его спрашиваю, читает ли он написанные там иероглифы, а он мне говорит, что не читает,

– сказала она.

Муж рассказал ей, что китайцы никогда не читают то, что написано в книге – им достаточно посмотреть на иероглифы, чтобы понять, о чем там говорится.

В украинском языке или в английском языке у нас есть азбука, и когда мы смотрим книгу, нам надо произнести в голове, что там за слово (для того, чтобы понять, что написано). А китайцам достаточно просто посмотреть на картинку в целом для того, чтобы понять, что написано на странице. Для них иероглифы как картинки,

– объяснила женщина.

Как китайцы "читают" книги: смотрите видео

Она привела пример – если мы видим картину дома, нам не надо проговаривать это слово в голове, чтобы понять, что это дом. Так же с китайскими с иероглифами.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что в Южной Корее возраст считают не так, как в остальном мире.