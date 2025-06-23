Жінка розповіла, що зясувала цей факт випадково – коли її чоловік почав читати їхній дитині на ніч казки. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @pushkinachina.

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Як насправді читають китайці

Українка зізналася, що запідозрила щось "неладне" одразу, як почула, як читає її чоловік.

Він відкриває дитячу книгу, починає читати. І я розумію, що мова звучить якось дивно. Тобто він не читає якоїсь літературної мови, а таке відчуття, що розказує все з голови. Я його питаю, чи читає він написані там ієрогліфи, а він мені каже, що не читає,

– сказала вона.

Чоловік розповів їй, що китайці ніколи не читають те, що написано в книзі – їм достатньо подивитися на ієрогліфи, щоб зрозуміти, про що там мовиться.

В українській мові або в англійській мові у нас є абетка, і коли ми дивимося книгу, нам треба проголосити в голові, що там за слово (для того, щоб зрозуміти, що написано). А китайцям достатньо просто подивитись на картинку в цілому для того, щоб зрозуміти, що написано на сторінці. Для них ієрогліфи як картинки,

– пояснила жінка.

Як китайці "читають" книжки: дивіться відео

Вона навела приклад – якщо ми бачимо картину дому, нам не треба проговорювати це слово в голові, щоб зрозуміти, що це дім. Так само з китайськими з ієрогліфами.

До слова, раніше ми розповідали про те, що у Південній Кореї вік рахують не так, як у решті світу.