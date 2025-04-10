Американский квалифицированный медицинский работник Доктор Шон Ормонд перечислил препараты, которые не желательно употреблять во время длительного полета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какие лекарства не следует принимать во время полета

Разбавители крови

Нужно быть осторожными во время дальнего путешествия, если вы принимаете лекарства для разжижения крови. Сидение повышает риск образования тромбов, поэтому даже незначительные травмы могут вызвать сильное кровотечение.

Если принимаете такие препараты, надо каждый час вставать и двигаться, а также носить компрессионные носки. Также желательно обсудить со своим врачом меры предосторожности перед полетом.

Сонливые препараты против аллергии и микрорелаксанты

Эти таблетки вызывают сонливость, замедляют время реакции и косвенно повышают риск образования тромбов, заставляя человека сидеть дольше, чем он мог бы просидеть.

Опиоидные обезболивающие

Опиоидные обезболивающие вызывают сонливость, и их эффект значительно усиливается в воздухе.

Эти таблетки замедляют дыхание, что плохо в среде с низким содержанием кислорода, а также могут вызвать головокружение, тошноту или даже спутанность сознания. Лучше рассмотреть варианты без опиоидов, например ибупрофен или ацетаминофен.



Некоторые лекарства опасно принимать во время полета / Pexels

Диуретики

Этот тип лекарств часто используется для облегчения отека и артериального давления, но они мочегонные. Известно, что авиаперелеты обезвоживают организм, поэтому существует риск, что диуретики могут вызвать головокружение и слабость.

Если потребляете такие препараты, пейте в дороге много воды и дальновидно выберите место возле туалета.

Препараты от тревожности

На большой высоте такие препараты могут иметь более выраженный эффект. Это повышает риск сонливости, проблем с дыханием или даже потери сознания.

Снотворное

Эти препараты могут привести к головокружению, дезориентации или даже лунатизму. А в случае чрезвычайной ситуации на борту крайне важно, чтобы пассажиры вовремя реагировали и следовали инструкциям.

Также обратите внимание на то, что не все препараты могут быть разрешенными вообще. Поэтому перед тем, как отправляться в путешествие в другую страну, следует выяснить, какие лекарства можно перевозить через границу.