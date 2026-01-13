Какие слова и выражения лучше не употреблять в Германии – расскажет 24 Канал со ссылкой на Bngeny consultancy.

Что не стоит говорить в Германии?

Одним из таких примеров является фраза Ja, ja. Формально она означает "да, да", но в реальном общении часто звучит как сарказм или знак того, что собеседник не воспринимает сказанное серьезно. Если иностранец отвечает Ja, ja начальнику, чиновнику или преподавателю, это может быть воспринято как неуважение или обесценивание слов.

На форуме Reddit отметили, что еще более чувствительным является слово Kartoffel ("картофель"), когда его употребляют в адрес немцев. В быту это может звучать как шутка, однако в современном контексте слово нередко используется как пренебрежительное прозвище для этнических немцев. В публичном пространстве или в конфликтных ситуациях такое обращение могут воспринять как оскорбление или проявление дискриминации.



С какими словами и фразами следует быть внимательными?

Отдельную категорию составляют слова и фразы, связанные с нацистской символикой и риторикой. В Германии они находятся под строгим запретом. Даже произнесенные "в шутку" или без злого умысла, они могут привести к серьезным юридическим последствиям. Общество очень чувствительно реагирует на любые упоминания или аллюзии, связанные с Третьим рейхом, ведь это часть болезненной исторической памяти страны.

Также нежелательно употреблять обобщающие или стереотипные высказывания о немцах, их характер, образ жизни или историю. То, что в другой стране может восприниматься как юмор, в Германии часто расценивают как бестактность или оскорбление.

Как не ошибиться?

Эксперты по межкультурной коммуникации советуют придерживаться простого правила: если есть сомнение, лучше выбрать нейтральную форму общения. В Германии высоко ценят вежливость, прямоту без иронии и уважение к личным и национальным границам. Знание таких нюансов поможет избежать неловких ситуаций и оставить о себе положительное впечатление.

