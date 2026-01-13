Які слова й вислови краще не вживати у Німеччині – розкаже 24 Канал з посиланням на Bngeny consultancy.

Що не варто говорити у Німеччині?

Одним із таких прикладів є фраза Ja, ja. Формально вона означає "так, так", але в реальному спілкуванні часто звучить як сарказм або знак того, що співрозмовник не сприймає сказане серйозно. Якщо іноземець відповідає Ja, ja начальнику, чиновнику чи викладачу, це може бути сприйнято як неповага або знецінення слів.

На форумі Reddit зазначили, що ще більш чутливим є слово Kartoffel ("картопля"), коли його вживають на адресу німців. У побуті це може звучати як жарт, однак у сучасному контексті слово нерідко використовується як зневажливе прізвисько для етнічних німців. У публічному просторі або в конфліктних ситуаціях таке звернення можуть сприйняти як образу або прояв дискримінації.



Які слова й вислови краще не вживати у Німеччині / Фото Unsplash

З якими словами та фразами слід бути уважними?

Окрему категорію становлять слова й фрази, пов'язані з нацистською символікою та риторикою. У Німеччині вони перебувають під суворою забороною. Навіть виголошені "жартома" або без злого наміру, вони можуть призвести до серйозних юридичних наслідків. Суспільство дуже чутливо реагує на будь-які згадки чи алюзії, пов'язані з Третім рейхом, адже це частина болісної історичної пам'яті країни.

Також небажано вживати узагальнюючі або стереотипні вислови про німців, їхній характер, спосіб життя чи історію. Те, що в іншій країні може сприйматися як гумор, у Німеччині часто розцінюють як нетактовність або образу.

Як не помилитися?

Експерти з міжкультурної комунікації радять дотримуватися простого правила: якщо є сумнів, краще обрати нейтральну форму спілкування. У Німеччині високо цінують ввічливість, прямоту без іронії та повагу до особистих і національних меж. Знання таких нюансів допоможе уникнути незручних ситуацій і залишити про себе позитивне враження.

Які польські слова постійно плутають українці?

Українці в Польщі плутають слова "szukać" (шукати) і "oszukać" (обдурити) через схожість, але різні значення. На перший погляд, різниця лише в одній літері, але значення – кардинально протилежні. Для українців це справжній мовний шок, адже інтуїтивно здається, що слова з таким самим коренем мають бути близькими за змістом.