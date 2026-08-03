Предотвращение будущих массовых лесных пожаров в Европе может зависеть от того, достаточно ли коз в странах. Исследователи убеждены, что эти животные неожиданным образом уже сдерживают распространение огня в некоторых испанских регионах, пишет Politico.

Как козы помогают в борьбе с лесными пожарами?

Идея использовать коз для борьбы с огнем может показаться странной и нелепой на первый взгляд, однако она имеет конкретную научную основу – и ее все чаще рассматривают как серьезное решение. В этом году создание противопожарных полос на территории, где будут пастись эти животные, одобрили как Европейская комиссия, так и ведущие фермерские организации.

Как именно козы будут предотвращать распространение огня? Все просто – они будут поедать сухую траву и кусты, что первыми возгораются во время лесных пожаров. И это не только теория: поедание кустов скотом уже сдерживает пожары в Эстремадуре, Андалусии и Валенсии в Испании.

Заброшенные сельскохозяйственные угодья очень быстро зарастают кустарником, который высыхает и сменяется уязвимыми для огня однородными лесами. И пожары, которые прямо сейчас больше всего опустошают Европу, обычно возникают именно в таких больших, связанных между собой ландшафтах.

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Козы могут есть сухую траву, из-за которой горят леса / Фото Pexels

Решение с козами почти не требует технологий, но оно и не так дешево, как может показаться: пастухи часто зависят от государственных субсидий. Еще большим препятствием становится то, что политики делают акцент на тушении пожаров уже после их возникновения, а не на своевременном инвестировании в профилактику.

Между тем Хосе Мария Кастилья из испанского фермерского лобби ASAJA убежден, что привлечь молодых людей к козоводству невозможно, потому что эта работа прежде всего не прибыльная. И для этого необходимо создать специальный государственный фонд.

Что стоит знать о лесных пожарах в Европе?

Лесные пожары на фоне июльской жары и сильных ветров охватили практически всю Европу – от Великобритании до Турции. Больше всего пострадали Франция и Испания – в этих двух странах из-за пожаров пришлось эвакуировать почти 300 000 человек.

В Испании разразился крупнейший пожар за практически всю историю наблюдений, что уже называют "монстром", а вот лесной пожар рядом с Бордо во Франции по площади выжженной земли уже в 4 раза превышает Париж.