Запобігання майбутніх масових лісових пожеж у Європі може залежати від того, чи мають країни достатню кількість кіз. Дослідники переконані, що ці тварини у несподіваний спосіб вже стримують поширення вогню в деяких іспанських регіонах, пише Politico.

Як кози допомагають у боротьбі з лісовими пожежами?

Ідея використовувати кіз для боротьби з вогнем може видаватися дивною та недолугою спершу, проте вона має конкретне наукове підґрунтя – і її все частіше розглядають як серйозне рішення. Цьогоріч створення протипожежних смуг у ландшафті, де будуть випасатися ці тварини схвалили і Європейська комісія, і провідні фермерські організації.

Як саме кози будуть запобігати поширенню вогню? Все просто – вони поїдатимуть суху траву та кущі, що першими спалахують під час лісових пожеж. І це не лише теорія: поїдання худобою кущів уже стримує пожежі в Естремадурі, Андалусії та Валенсії в Іспанії.

Покинуті сільськогосподарські угіддя дуже швидко заростають чагарниками, що висихають та замінюються вразливими до вогню однорідними лісами. І пожежі, що прямо зараз найбільше спустошують Європу, зазвичай утворюються саме у таких великих, пов'язаних ландшафтах.

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Кози можуть їсти суху траву, через яку горять ліси / Фото Pexels

Рішення з козами майже не потребує технологій, але воно й не таке дешеве, як може видатися: пастухи часто залежать від державних субсидій. А ще більшою перешкодою стає те, що політики роблять акцент на тому, аби загасити пожежі вже після того, як ті спалахують, а не на вчасному інвестуванні у профілактику.

Тим часом Хосе Марія Кастілья з іспанського фермерського лобі ASAJA переконаний, що залучити молодих людей до козівництва не можливо, якщо не зробити цю роботу передусім прибутковою. І для цього необхідно створити спеціальний фонд від держави.

Що варто знати про лісові пожежі в Європі?

Лісові пожежі на тлі липневої спеки та сильних вітрів охопили практично усю Європу – від Великої Британії і аж до Туреччини. Найбільше постраждали тим часом Франція та Іспанія – в цих двох країнах через вогонь довелося евакуювати практично 300 000 людей.

В Іспанії спалахнула найбільша пожежа за практично усю історію спостережень, що вже називають "монстром", а ось лісова пожежа поряд з Бордо у Франції за площею випаленої землі вже в 4 рази перевищує Париж.