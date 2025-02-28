Сейчас это один из самых ярких зимних праздников в Чехии и важная часть культурного наследия страны. Об основных традициях празднования Масленицы рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Как чехи празднуют Масопуст

Гуляния происходят перед началом Великого поста. Праздник длится несколько дней и традиционно завершается маскарадами и пирами – люди прощаются с мясной пищей и развлечениями перед тем, как начнется пост.

Главной особенностью Масопуста являются маскарады, для которых люди наряжаются в различные яркие костюмы. Участники проходят по улицам сел и городов, поют песни, шутя и разыгрывая сценки.

Во время карнавалов также устраивают театрализованные выступления, игры и танцы. В маленьких городах и селах участники шествия заходят в дома, где их угощают, а они, в свою очередь, желают хозяевам благополучия.



Масопуст – первое яркое событие весны / Pixabay

Ни одно празднование Масопуста не проходит без традиционных блюд. Основная идея застолья – насладиться сытными блюдами перед предстоящим постом, поэтому столы просто ломаются от количества мяса, колбасок и кровянки.

Когда начнется празднование в 2025 году

Масопуст является популярным праздником во многих регионах Чехии, в том числе и в столице.

В этом году празднование в Праге начнется уже 1 марта. В этот день в центре города состоится масопустное шествие.



Масопустное шествие в Праге, 2020 год / Shutterstock

Кроме этого, в разных районах Праги запланированы тематические ярмарки, мастер-классы, театральные представления и музыкальные номера. А на Жижкове, возле центра Atrium, состоится акробатическое шоу, концерт и конкурс на самую оригинальную маску.

Гуляния в городе продлятся до 4 марта включительно, а 5 марта уже Пепельная среда – день молитвы и первый день поста.