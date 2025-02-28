Нині це одне з найяскравіших зимових свят у Чехії й важлива частина культурної спадщини країни. Про основні традиції святкування Масопусту розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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Як чехи святкують Масопуст

Гуляння відбуваються перед початком Великого посту. Свято триває кілька днів і традиційно завершується маскарадами та бенкетами – люди прощаються з м’ясною їжею та розвагами перед тим, як почнеться піст.

Головною особливістю Масопусту є маскаради, задля яких люди вбираються у різноманітні яскраві костюми. Учасники проходять вулицями сіл та міст, співаючи пісні, жартуючи та розігруючи сценки.

Під час карнавалів також влаштовують театралізовані виступи, ігри й танці. У маленьких містах і селах учасники ходи заходять у будинки, де їх пригощають, а вони, своєю чергою, бажають господарям добробуту.



Масопуст – перша яскрава подія весни / Pixabay

Жодне святкування Масопусту не минає без традиційних страв. Основна ідея застілля – насолодитися ситними наїдками перед майбутнім постом, тож столи просто ламаються від кількості м’яса, ковбасок та кров’янки.

Коли почнеться святкування у 2025 році

Масопуст є популярним святом у багатьох регіонах Чехії, зокрема і в столиці.

Цьогоріч святкування у Празі розпочнеться вже 1 березня. Цього дня в центрі міста відбудеться масопустна хода.



Масопустна хода у Празі, 2020 рік / Shutterstock

Крім цього, у різних районах Праги заплановані тематичні ярмарки, майстер-класи, театральні вистави та музичні номери. А на Жижкові, біля центру Atrium, відбудеться акробатичне шоу, концерт та конкурс на найоригінальнішу маску.

Гуляння в місті триватимуть до 4 березня включно, а 5 березня вже Попільна середа – день молитви та перший день посту.