Вполне вероятно, что новая волна мигрантов в Сеуте станет еще более интенсивной, потому что в интернете призывов к массовому пересечению границы становится только больше, пишет Euractiv.

Что известно о возможном новом наплыве мигрантов в Сеуту?

В сообщениях, распространяемых в Facebook, WhatsApp и TikTok, людей призывают нелегально пересечь границу 15 августа или даже раньше. Для этого советуют обогнуть вплавь волнолом Тарахаль, чтобы добраться до анклава на побережье Северной Африки.

В Испании правительство настаивает, что на этот раз готово справиться с любой ситуацией на границе и рассчитывает на сотрудничество с марокканскими правоохранительными органами, чтобы избежать повторения июльского инцидента.

Тогда всего за несколько дней границу пересекли около 70 000 мигрантов из Марокко. Большинство из них быстро покинули город, но тысячи до сих пор находятся там – и, по последним данным региональных властей, в ходе этого кризиса погибло по меньшей мере 141 человек.

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Лидеры 22 стран ЕС подписали письмо, написанное Джорджией Мелони, премьер-министром Италии и Метте Фредериксен из Дании, в котором призывают к скоординированному европейскому ответу, а также обвиняют испанскую миграционную политику в сложившейся ситуации.

Как реагируют в Европе?

Австрийский министр по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр ранее призвала Испанию "существенно усилить" пограничную охрану. А вот в Италии пошли дальше: правительство Джорджии Мелони ввело пограничный контроль для испанцев, пытающихся попасть в Италию.

На требование Мадрида отменить его в Италии ответили отказом, отвергнув также угрозы Испании принять "соразмерные" меры.